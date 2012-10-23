Росіяни обрали керівників опозиції

Як повідомили УНІАН у Центральному виборчому комітеті, за загальногромадянським списком обрано 30 осіб. Очолив список російський блогер Олексій Навальний, набравши понад 43 тис. голосів. Також за загальногромадянським списком обрано письменника Дмитра Бикова, опозиціонера Гарі Каспарова, телеведучу Ксенію Собчак, опозиціонера Іллю Яшина, депутата Держдуми від «Справедливої Росії» Дмитра Гудкова та його батька, екс-депутата Геннадія Гудкова, телеведучу Тетяну Лазареву, опозиціонера Бориса Немцова, журналіста Олега Кашина та інших.

Також до КС обрано по п'ять кандидатів від трьох так званих "курій" - лівих, лібералів і націоналістів.

Голосування планувалося провести на виборчих дільницях і в Інтернеті 20-21 жовтня, проте через постійні DOS-атаки на сервер ЦВК було ухвалено рішення продовжити голосування ще й 22 жовтня. В голосуванні взяли участь понад 81 тис. осіб.

Раніше депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов (фракція «Справедлива Росія») пояснив УНІАН, що раду задумано для координації протестного руху в Росії.

«Ми оцінюємо, що зараз регулярно на мітинги виходить близько 200 тис. осіб і у нас завдання, щоб близько 100 тис., щонайменше половина учасників протестного руху, прийшли й сказали, кому вони довіряють, хто уповноважений говорити від їхнього імені, хто уповноважений робити якусь програму й виробляти стратегію, готувати регіональні вибори тощо», - сказав І.Пономарьов.