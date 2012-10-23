Янукович каже, що газове питання може вирішити пакетна угода

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

«Вже в листопаді ми знову зустрічатимемося і обговорюватимемо ці питання, планується держвізит, бізнес-форум у Нижньому Новгороді», - сказав Президент, коментуючи підсумки вчорашніх переговорів з російським колегою Володимиром Путіним.

Глава держави заявив також, що питання може вирішити пакетна угода, і зазначив, що зацікавлені сторони, як у Росії, так і в Україні, працюють над цим.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня під час спільної заяви для преси за підсумками переговорів з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у державній резиденції в Ново-Огарьово В. Янукович сказав, що переговори з Росією про ціну на газ для України продовжуються. При цьому він наголосив, що «ми розраховуємо вийти на економічно обґрунтовану і справедливу формулу встановлення ціни на газ для нашої країни».

Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила – в першому кварталі 2012 року близько 416 доларів за тисячу кубометрів, у другому кварталі - 425 доларів, у третьому - 426 доларів, у четвертому очікується 432 долари.