ЗМІ: 80 молодчиків напали на киян, які йшли скаржитися Азарову

Про це у коментарі "Українській правді" повідомила заступник голови "Демократичного Альянсу" Вікторія Черевко.

За її словами, мешканці кількох багатоповерхівок на вулиці Новопирогівська та Червонозоряного проспекту залишилися без тепла і води.

"Коли ми йшли до станції «Іподром» з транспарантами, на нас накинулися близько 80 осіб у спортивних костюмах. Вони почали виривати у нас плакати, штовхали нас... Нас було близько 20 осіб, а їх - 80 чоловіків міцної статури", - заявила В.Черевко.

За її словами, станом на 11.06 всіх активістів оточили невідомі і тримають в "кільці".

"На сам захід (відкриття станції метро) не пускають навіть акредитованих журналістів", - додала В.Черевко.

Як повідомлялося, сьогодні М.Азаров і голова КМДА Олександр Попов відкривають у Києві нову станцію метро «Іподром».