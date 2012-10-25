Суд відмовився закрити провадження за позовом Королевської до соціологів

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила головуюча на судовому засіданні суддя Оксана Марченко, відмовившись таким чином задовольнити відповідне клопотання сторін-відповідачів у справі.

Виступаючи на підтримку заявленого клопотання голова фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна вкотре наголосила, що у разі задоволення позову буде створено прецедент, що поставить соціологію як науку на межу знищення.

Більше того, зазначила І.Бекешкіна, наукові дослідження не можуть бути предметами позовних вимог.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня було оприлюднено дані загальнонаціонального дослідження громадської думки, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. У цьому дослідженні зазначалося, що якби вибори відбулися в найближчі вихідні, то за партію Наталії Королівської «Україна - Вперед!» проголосували б 2,1% виборців.

11 жовтня партія «Україна - Вперед!» подала до Господарського суду Києва позов до фонду «Демократичні ініціативи» і ТОВ «Київський міжнародний інститут соціології ЛТД» (КМІС) з вимогою спростувати інформацію, оприлюднену про рейтинг підтримки партії «Україна - Вперед!».

Партія подала клопотання про заборону фонду «Демократичні ініціативи» та КМІС публікувати будь-які дані, які вони отримали з приводу партії «Україна - Вперед!».