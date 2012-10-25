Суд відмовився закрити провадження за позовом Королевської до соціологів
Господарський суд Києва відмовився закрити провадження за позовом лідера партії «Україна – Вперед!» Наталії Королевської до фонду «Демократичні ініціативи» та Київського міжнародного інституту соціології про спростування інформації щодо рейтингу підтримки партії.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила головуюча на судовому засіданні суддя Оксана Марченко, відмовившись таким чином задовольнити відповідне клопотання сторін-відповідачів у справі.
Виступаючи на підтримку заявленого клопотання голова фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна вкотре наголосила, що у разі задоволення позову буде створено прецедент, що поставить соціологію як науку на межу знищення.
Більше того, зазначила І.Бекешкіна, наукові дослідження не можуть бути предметами позовних вимог.
Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня було оприлюднено дані загальнонаціонального дослідження громадської думки, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. У цьому дослідженні зазначалося, що якби вибори відбулися в найближчі вихідні, то за партію Наталії Королівської «Україна - Вперед!» проголосували б 2,1% виборців.
11 жовтня партія «Україна - Вперед!» подала до Господарського суду Києва позов до фонду «Демократичні ініціативи» і ТОВ «Київський міжнародний інститут соціології ЛТД» (КМІС) з вимогою спростувати інформацію, оприлюднену про рейтинг підтримки партії «Україна - Вперед!».
Партія подала клопотання про заборону фонду «Демократичні ініціативи» та КМІС публікувати будь-які дані, які вони отримали з приводу партії «Україна - Вперед!».