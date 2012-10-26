Політики радять спостерігачам мати із собою ліхтарі

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі НРУ.

«Враховуючи, що вже тривалий час в різних регіонах України практикується безпричинне короткочасне (на 10-15 хв) вимикання електропостачання, ми вправі припускати, що ці вимкнення є своєрідними репетиціями, одним з елементів підготовки до запаску «тонких технологій» на виборах», - зазначили в НРУ.

У Народному Русі припустили, що під час підрахунку голосів на різних виборчих дільницях можуть статися вимкнення енергії на 10-15 хвилин - цілком достатній час для заміни протоколів чи навіть виборчих урн.

«Щоб не допустити застосування такого плану «тонких технологій», просимо всіх спостерігачів від громадських організацій», котрі відповідально ставляться до своєї громадянської позиції, прийти на виборчі дільниці з ліхтариками. «Ця дрібна деталь може виявитися перешкодою можливих фальсифікацій під час всенародного волевиявлення 28 жовтня», - вважають в НРУ.