Виборчі дільниці в Росії вже готові до голосування

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив Надзвичайний і Повноважний посол України в Росії Володимир Єльченко.

«У нас все знаходиться фактично у повній готовності до виборів. Це стосується як виборчої дільниці при посольстві у Москві, так і виборчих дільниць при генеральних консульствах України у Санкт-Петербурзі, Ростові-на-Дону, Нижньому Новгороді, Єкатеринбурзі та Новосибірську», - сказав В.Єльченко.

За його словами, за досвідом минулих років прогнозується, що близько тисячі громадян України візьмуть участь у голосуванні у Москві та ще декілька тисяч - на дільницях при генконсульствах.

«Передбачити це доволі важко, адже на це будуть впливати такі речі як погодні умови, але практика минулих виборів показує, що буде невелика активність. Це пов’язано з великими відстанями у цій крані. До посольства приходять, як правило, голосувати ті українці, які проживають у Москві та Московській області, і тільки незначна частина прибуває з інших регіонів Центрального федерального округу, які входять у цей консульський округ», - додав посол.

В.Єльченко нагадав, що ніколи за кордоном не голосувало більше 10% тих, хто стоїть на консульському обліку.

Він зауважив, що бюлетені вже доставлено на виборчі дільниці на території Росії. За його словами, одразу після виборів до ЦВК буде направлена інформація факсом, а потім дипломатичною поштою будуть надіслані оригінальні протоколи.

Як повідомив В.Єльченко, посольство зробило все для поширення інформації про вибори. Зокрема, були дані оголошення у російські ЗМІ. Також на пропозицію мерії Москви були зроблені спеціальні оголошення на московських вокзалах впродовж останніх днів.

За словами посла, сьогодні на виборчій дільниці при посольстві у Москві відбудеться генеральна репетиція і члени виборчої комісії ще раз проаналізують готовність до голосування.

В.Єльченко розповів, що у Москві все комп’ютеризовано і виборцям буде значно легше і швидше знайти себе у списках, що дозволить запобігти скупченню людей.

«Ми зробили так, що, підходячи до столу, де видаватимуться бюлетені, виборець точно знатиме, що він є у списках і може спокійно проголосувати», - сказав посол.

Крім того, він відзначив, що у Москві у день виборів буде створено прес-центр, де українські та закордонні ЗМІ зможуть отримати інформацію про хід голосування.

В.Єльченко нагадав, що голосування відбуватиметься с 8.00 до 20.00 за місцевим часом, а враховуючи, що на сьогодні рішення про перехід на зимовий час у РФ не схвалено, посольство виходить із того, що час переводитися не буде, тому з неділі різниця у часі між Києвом і Москвою становитиме дві години.

Як повідомляв УНІАН, на території Росії створено шість виборчих дільниць на постійній основі: при посольстві України в Російській Федерації в Москві, при генеральних консульствах України у Ростове-на-Дону, у Санкт-Петербурзі, у Нижньому Новгороді, в Єкатеринбурзі і в Новосибірську.

Згідно із Законом «Про вибори народних депутатів України», вибори на дільницях за кордоном, створених при дипломатичних установах України, розташованих на території РФ, відбудуться 28 жовтня з 8.00 до 20.00 за місцевим часом.

Документами, які підтверджують особу і громадянство України виборця на виборах депутатів і є підставою для отримання виборчого бюлетеня на дільницях за кордоном, є: паспорт громадянина України (внутрішній національний паспорт); паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт; службовий паспорт.