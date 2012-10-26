Виборчі дільниці в Росії вже готові до голосування

14:12, 26 жовтня 2012
Політика
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Усі шість виборчих дільниць на території Росії готові до проведення виборів до Верховної Ради України, які відбудуться 28 жовтня.

На території Росії створено шість виборчих дільниць

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив Надзвичайний і Повноважний посол України в Росії Володимир Єльченко.
«У нас все знаходиться фактично у повній готовності до виборів. Це стосується як виборчої дільниці при посольстві у Москві, так і виборчих дільниць при генеральних консульствах України у Санкт-Петербурзі, Ростові-на-Дону, Нижньому Новгороді, Єкатеринбурзі та Новосибірську», - сказав В.Єльченко.

За його словами, за досвідом минулих років прогнозується, що близько тисячі громадян України візьмуть участь у голосуванні у Москві та ще декілька тисяч - на дільницях при генконсульствах.

«Передбачити це доволі важко, адже на це будуть впливати такі речі як погодні умови, але практика минулих виборів показує, що буде невелика активність. Це пов’язано з великими відстанями у цій крані. До посольства приходять, як правило, голосувати ті українці, які проживають у Москві та Московській області, і тільки незначна частина прибуває з інших регіонів Центрального федерального округу, які входять у цей консульський округ», - додав посол.

В.Єльченко нагадав, що ніколи за кордоном не голосувало більше 10% тих, хто стоїть на консульському обліку.

Він зауважив, що бюлетені вже доставлено на виборчі дільниці на території Росії. За його словами, одразу після виборів до ЦВК буде направлена інформація факсом, а потім дипломатичною поштою будуть надіслані оригінальні протоколи.

Як повідомив В.Єльченко, посольство зробило все для поширення інформації про вибори. Зокрема, були дані оголошення у російські ЗМІ. Також на пропозицію мерії Москви були зроблені спеціальні оголошення на московських вокзалах впродовж останніх днів.

За словами посла, сьогодні на виборчій дільниці при посольстві у Москві відбудеться генеральна репетиція і члени виборчої комісії ще раз проаналізують готовність до голосування.

В.Єльченко розповів, що у Москві все комп’ютеризовано і виборцям буде значно легше і швидше знайти себе у списках, що дозволить запобігти скупченню людей.

«Ми зробили так, що, підходячи до столу, де видаватимуться бюлетені, виборець точно знатиме, що він є у списках і може спокійно проголосувати», - сказав посол.

Крім того, він відзначив, що у Москві у день виборів буде створено прес-центр, де українські та закордонні ЗМІ зможуть отримати інформацію про хід голосування.

В.Єльченко нагадав, що голосування відбуватиметься с 8.00 до 20.00 за місцевим часом, а враховуючи, що на сьогодні рішення про перехід на зимовий час у РФ не схвалено, посольство виходить із того, що час переводитися не буде, тому з неділі різниця у часі між Києвом і Москвою становитиме дві години.

Як повідомляв УНІАН, на території Росії створено шість виборчих дільниць на постійній основі: при посольстві України в Російській Федерації в Москві, при генеральних консульствах України у Ростове-на-Дону, у Санкт-Петербурзі, у Нижньому Новгороді, в Єкатеринбурзі і в Новосибірську.

Згідно із Законом «Про вибори народних депутатів України», вибори на дільницях за кордоном, створених при дипломатичних установах України, розташованих на території РФ, відбудуться 28 жовтня з 8.00 до 20.00 за місцевим часом.

Документами, які підтверджують особу і громадянство України виборця на виборах депутатів і є підставою для отримання виборчого бюлетеня на дільницях за кордоном, є: паспорт громадянина України (внутрішній національний паспорт); паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт; службовий паспорт.

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