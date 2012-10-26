Свобода: Тягнибока не пустили на Інтер через істерику Симоненка й Азарова

Про це повідомляє пресс-служба партії.

О 21:00 на телеканалі "Інтер" мали відбутися дебати лідерів провідних політичних сил.

"Втім, коли свободівці прибули на студію Довженка, де мала відбуватися телепрограма, міліція заблокувала вхід Тягнибоку та прихильникам "Свободи" до студії", - цитує повідомлення прес-служби Українська правда.

В свою чергу заступник глави партії "Свобода" Андрій Мохник повідомив, що партійці під студією знаходяться "в облозі, три чи чотири автобуси "Беркуту", автозак, закрили двері, закрили ворота".

"Подзвонили Кисельову, він сказав, що телеканал "Інтер" не відміняв запрошення. Він же сказав, що Валерій Хорошковський розпорядився не допускати "Свободу" на телеканал. Тому що Петро Симоненко і Микола Азаров влаштували істерику, що вони не будуть зі "Свободою" в ефірі", - уточнив Мохник.

В ефірі Кисельова з`явилися лідер Партії регіонів Микола Азаров, глава ради об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк, лідер КПУ Петро Симоненко та лідер партії "Удар" Віталій Кличко, які, як вказав автор програми, гарантовано проходять в Раду за опитуваннями.