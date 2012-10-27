Громадські активісти пікетували СБУ: Хто б вас кудись вивіз (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, учасники пікету тримали в руках транспаранти з написами: «Хто б вас кудись вивіз!», «Волю Леоніду Развозжаєву!», «От би вас хто викрав!». Як повідомили учасники акції, вони також вимагають від СБУ припинити діяльність іноземних спецслужб на території України й не допускати викрадень політичних біженців.

«Леонід Развозжаєв просив політичного притулку, просив надання статусу політичного біженця, і саме тому він був викрадений - для того, щоб обійти всі необхідні процедури з його екстрадиції... Це дуже великий виклик українській незалежності, суверенітету, оскільки якщо російські спецслужби можуть вільно діяти тут, на території України, то чим займається тоді Служба безпеки України?» - заявив координатор об'єднання «Боротьба» Сергій Киричук.

При цьому організатори акції не виключають, що українська сторона посприяла викраденню російського політика.

Як йдеться в офіційному зверненні українських правозахисників до голови СБУ Ігоря Калініна, «дії викрадачів стосовно Леоніда Развозжаєва... є грубим порушенням його прав і свобод, грубим порушенням національного законодавства України й норм міжнародного права».

Відповідне звернення до І.Калініна було прийняте й зареєстроване в приймальній СБУ.

З гаслами «Одне рішення - опір», «Спецслужби викрадають - влада покриває», «Міняємо Азарова на Развозжаєва» учасники пікету вирушили до Адміністрації Президента України.

Як повідомляв УНІАН, Слідчий комітет Росії 19 жовтня оголосив у федеральний розшук помічника депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова активіста «Лівого фронту» Л.Развозжаєва. Він разом із координатором "Лівого фронту" Сергієм Удальцовим та опозиціонером Костянтином Лебедєвим є фігурантом кримінальної справи за статтею "підготовка до організації масових заворушень", яку було порушено після перевірки фактів, викладених у фільмі "Анатомія протесту-2".

20 жовтня з'явилася інформація про те, що Л.Развозжаєва було викрадено невідомими біля будівлі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Києві.

21 жовтня Басманний районний суд Москви виніс постанову про арешт Л.Развозжаєва до 16 грудня. Його утримують в одиночній камері СІЗО «Лєфортово».

За словами помічника голови Держприкордонслужби України Сергія Астахова, Л.Развозжаєв 19 жовтня легально залишив Україну й під час перетину кордону ніяких зауважень прикордонникам не висловлював.

25 жовтня начальник УЗГ МВС України Володимир Поліщук не виключив, що стосовно Л.Развозжаєва в Україні діяли силові структури інших країн, про що можна зробити висновок з відео, оприлюдненого російськими телеканалами. Він додав, що у Міністерстві внутрішніх справ України не володіють інформацією про те, у який спосіб і за яких обставин Л.Развозжаєв залишив територію України.

26 жовтня в СБУ повідомили, що проводять перевірку причин в'їзду Л.Развозжаєва в Україну, законності й статусу його перебування на території нашої держави, обставин і мети термінового виїзду до Росії.

Євросоюз висловив надію, що Київ проведе розслідування у справі зникнення Л.Развозжаєва.