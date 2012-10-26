СБУ перевіряє обставини «термінового виїзду» Развозжаєва в Росію

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

Перевірка здійснюється у зв’язку із резонансом, який викликали події, пов’язані з обставинами перебування громадянина Російської Федерації Л.Развозжаєва в Україні, й у засобах масової інформації з’явилось чимало емоційних заяв, версій та припущень, які за змістом часто суперечать одне одному.

За результатами вжитих заходів громадськість буде поінформована.

Як повідомляв УНІАН, Слідчий комітет Росії 19 жовтня оголосив у федеральний розшук помічника депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова активіста «Лівого фронту» Л.Развозжаєва. Він разом із координатором "Лівого фронту" Сергієм Удальцовим та опозиціонером Костянтином Лебедєвим є фігурантом кримінальної справи за статтею "підготовка до організації масових заворушень", яку було порушено після перевірки фактів, викладених у фільмі "Анатомія протесту-2".

20 жовтня з'явилася інформація про те, що Л.Развозжаєва було викрадено невідомими біля будівлі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Києві.

У Головному управлінні МВС України в Києві УНІАН повідомили, що жодних заяв до столичної міліції про зникнення цієї людини не надходило. Пізніше у міліції повідомили, що до Солом’янського райуправління київської міліції від адвоката Л.Развозжаева надійшла заява щодо здійснення неправомірних дій стосовно його підзахисного.

21 жовтня Басманний районний суд Москви виніс постанову про арешт Л.Развозжаєва до 16 грудня. Його утримують в одиночній камері СІЗО «Лєфортово».

25 жовтня начальник УЗГ МВС України Володимир Поліщук не виключив, що стосовно Л.Развозжаєва в Україні діяли силові структури інших країн, про що можна зробити висновок з відео, оприлюдненого російськими телеканалами.

Він додав, що у Міністерстві внутрішніх справ України не володіють інформацією про те, у який спосіб і за яких обставин Л.Развозжаєв залишив територію України.

Київ. 26 жовтня. УНІАН. Служба безпеки України здійснює перевірку причин в’їзду російського опозиціонера Леоніда Развозжаєва в Україну, законності і статусу його перебування на території нашої держави, обставин і мети термінового виїзду в Росію.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ.

Перевірка здійснюється у зв’язку із резонансом, який викликали події, пов’язані з обставинами перебування громадянина Російської Федерації Л.Развозжаєва в Україні, й у засобах масової інформації з’явилось чимало емоційних заяв, версій та припущень, які за змістом часто суперечать одне одному.

За результатами вжитих заходів громадськість буде поінформована.

Як повідомляв УНІАН, Слідчий комітет Росії 19 жовтня оголосив у федеральний розшук помічника депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова активіста «Лівого фронту» Л.Развозжаєва. Він разом із координатором "Лівого фронту" Сергієм Удальцовим та опозиціонером Костянтином Лебедєвим є фігурантом кримінальної справи за статтею "підготовка до організації масових заворушень", яку було порушено після перевірки фактів, викладених у фільмі "Анатомія протесту-2".

20 жовтня з'явилася інформація про те, що Л.Развозжаєва було викрадено невідомими біля будівлі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Києві.

У Головному управлінні МВС України в Києві УНІАН повідомили, що жодних заяв до столичної міліції про зникнення цієї людини не надходило. Пізніше у міліції повідомили, що до Солом’янського райуправління київської міліції від адвоката Л.Развозжаева надійшла заява щодо здійснення неправомірних дій стосовно його підзахисного.

21 жовтня Басманний районний суд Москви виніс постанову про арешт Л.Развозжаєва до 16 грудня. Його утримують в одиночній камері СІЗО «Лєфортово».

25 жовтня начальник УЗГ МВС України Володимир Поліщук не виключив, що стосовно Л.Развозжаєва в Україні діяли силові структури інших країн, про що можна зробити висновок з відео, оприлюдненого російськими телеканалами.

Він додав, що у Міністерстві внутрішніх справ України не володіють інформацією про те, у який спосіб і за яких обставин Л.Развозжаєв залишив територію України.