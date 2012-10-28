На приймальню опозиційного кандидата Третьякова скоєно напад

За їх інформацією, 28 жовтня в 7:05 на гарячу лінію штабу надійшов дзвінок від мешканки столиці з повідомленням про те, що зламані двері депутатської приймальні Олександра Третьякова по вул. Рокоссовського, 10.

Виїхавши на місце інциденту, представники кандидата виявили, що ролети і двері приймальні зламано. Опергрупа міліції, що прибула за викликом, засвідчила злом.

За словами юриста громадської приймальні Олександра Третьякова Антона Балутенка, зловмисники всередину так і не потрапили.

«Після огляду місця, де стався інцидент, з'ясувалося, що зловмисникам так і не вдалося потрапити в приміщення приймальні. Очевидно, вони злякалися сигналізації або їх налякав хтось із перехожих», заявив Балутенко.

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на парламентські вибори по 218-му мажоритарному округу столиці, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.