Тягнибок планує почати з заборони комуністичної ідеології

ВО "Свобода" планує одним з перших законопроектів у Верховну Раду наступного скликання внести заборону комуністичної ідеології.

Про це лідер "Свободи" Олег Тягнибок сказав в ефірі "Радіо Свобода".

"Одним з перших ми запропонуємо закон про заборону комуністичної ідеології, як людиноненависницької та антиукраїнської, та проведення публічного судового процесу над комунізмом", - цитує О.Тягнибока «Українська правда».

За його словами, подібний досвід є в Польщі та Молдові.

"Вже час назрів, щоб в Україні були подібні законопроекти. Ніякої співпраці з ними навіть близько бути не може", - підкреслив він.

О.Тягнибок критично оцінив зростання підтримки комуністів в Україні на цих виборах.

"Це є неправильно, що в Україні, державі європейській, стільки голосів набрали комуністи, це є дуже погана тенденція, я розумію, що є російський вплив зараз, є вплив результату російських комуністів. Мене не дуже тішить такий комуністичний ренесанс", - сказав він.