Опозиція вимагає перерахунку в 155-му окрузі, а ПР - у 156-му

Тут напружену боротьбу вели кандидат від об’єднаної опозиції «Батьківщина», народний депутат України Сергій Кошин та представник Партії регіонів, екс-губернатор, а нині ректор Національного університету водного господарства та природокористування Микола Сорока.

Як повідомив УНІАН керівник прес-служби обласного виборчого штабу опозиції Володимир Попик, у другій половині дня, 29 жовтня, у Зарічненський район виїхав керівник обласного опозиційного виборчого штабу, народний депутат Юрій Прокопчук, який разом з кандидатом по цьому округу С.Кошиним вимагатимуть перерахування голосів виборців на деяких дільницях, оскільки є підозра, що саме там були суттєві порушення на користь кандидата від влади.

Нині за даними 100% протоколів, переданих до ЦВК, перемогу з 32,46% отримав М.Сорока. У С.Кошина 31,64%. Різниція голосів - 867.

За словами В.Попика, напружена ситуація і в окрузі 156, де також напружена боротьба між представником «Батьківщини», депутатом облради Миколою Кучеруком, підприємцем з Костополя, та народним депутатом України (Народна партія) Миколою Шершуном. Тут ситуація зворотна - на вимогу представника Партії регіонів підрахунок голосів по округу тимчасово заблоковано з тим, щоб перерахувати голоси по 14 дільницях, результати голосування по яких викликають сумніви у представників кандидата М.Шершуна, який наразі йде другим з невеликим відривом.

Що стосується загальнодержавного багатомандатного округу, то тут представники об’єднаної опозиції на Рівненщині здобувають упевнену перемогу у всіх п’яти округах.