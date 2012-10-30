Опозиція бере 12 з 13 столичних округів

Зокрема, за даними сайту ЦВК, на окрузі №211 лідирує представник ВО «Батьківщина» Сергій Терьохін, який набрав 29,62% голосів виборців.

Округ №212 - Віталій Ярема, ВО "Батьківщина", 30,04%.

№213 - Володимир Яворівський, ВО "Батьківщина", 36,66% (тут опрацьовано 100% протоколів).

№214 – Віктор Чумак, партія "УДАР Віталія Кличка", 38,57%.

№215 - Андрій Іллєнко, ВО "Свобода", 33,10%. (Раніше на цьому окрузі лідирувала самовисуванка, заступник Київського міського голови, секретар Київради Галина Герега – УНІАН).

№216 – Ксенія Ляпіна, ВО "Батьківщина", 29,04%.

№217 - Олександр Бригинець, ВО "Батьківщина", 31,64%.

№218 - Володимир Ар’єв, ВО "Батьківщина", 38,76%.

№219 - Володимир Бондаренко, ВО "Батьківщина", 44,13%.

№220 - Олександр Чорноволенко, ВО "Батьківщина", 31,58%.

№221 - Леонід Ємець, ВО "Батьківщина", 30,52% (тут опрацьовано 100% протоколів).

№222 - Дмитро Андрієвський, ВО "Батьківщина", 33,96%.

№223 – Віктор Пилипишин, самовисування, 28,93% (на цьому окрузі опрацьовано лише 31.68% протоколів).