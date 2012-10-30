Спостерігачі про відмову у зустрічі з Тимошенко: Це порушення основних прав людини

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед ЦКЛ «Укрзалізниці» у Харкові, де проходить курс лікування Ю.Тимошенко, заявила голова короткострокової місії спостерігачів за виборами ОБСЄ Вальбурга Габсбург Дуглас.

За її словами, на вихідних спостерігачі ОБСЄ отримали дозвіл на зустріч із Ю.Тимошенко. Однак сьогодні о 12.15 спостерігачам повідомили, що візит неможливий, оскільки екс-прем’єр оголосила голодування.

«Я би хотіла підкреслити, що подібна відмова є порушенням основних прав людини», - сказала В.Дуглас.

У свою чергу, член парламенту Італії, голова Комітету з демократії та прав людини ОБСЄ Матео Мекаччі наголосив, що Ю.Тимошенко жодним чином не порушує права інших громадян, а тільки висловлює свою політичну позицію.

На його думку, відмова в зустрічі з Ю.Тимошенко протирічить основним принципам та правам людини, за додержанням яких спостерігає ОБСЄ.

«На жаль, офіційною причиною, яку нам надали, про те, що Тимошенко не може зустрітися з людьми, які направили офіційний запит, така, що вона оголосила голодування, оскільки вона відмовилася від прийому їжі. Вона не порушує прав, вона нікого не звинувачує... Вона просто робить політичну заяву стосовно виборів. І саме це призводить до порушення прав людини, і це протирічить основним принципам прав людини, тим принципам, які повинні додержуватися всіма членами ОБСЄ», - сказав М.Мекаччі.

Він наголосив, що влада повинна радіти, що протест Ю.Тимошенко не насильницький.

В.Дуглас також зауважила, що, незважаючи на відмову, спостерігачі ОБСЄ із завтрашнього дня знову проситимуть про зустріч із Ю.Тимошенко. «Ми так просто не здамося», - підкреслила В.Дуглас.