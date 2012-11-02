ЦВК достроково припинила повноваження голови окружкому Пилипишина-Левченка
Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження голови окружної виборчої комісії № 223 (Київ, Шевченківський район) Юрія Литвишка (його кандидатура була подана партією «Братство» - УНІАН).
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК за пропозицією заступника голови Центрвиборчкому Андрія Магери, який курує виборчі округи у Києві.
"ЦВК встановила грубе порушення законодавства про вибори головою окружної виборчої комісії № 223", - сказав А.Магера.
За його словами, партія "Братство" запропонувала іншу кандидатуру на цю посаду.
"Однак, розглянувши це подання, і враховуючи, що це абсолютно нова людина, я вважаю, що головою цієї комісії доцільно призначити призначати члена цієї комісії – Ольгу Гагаріну", - додав заступник голови ЦВК.
Члени ЦВК одностайно підтримали цю пропозицію.
Як повідомляв УНІАН, ОВК № 223 п’ятий день не може підбити підсумки виборів, там триває протистояння між представниками самовисуванця Віктора Пилипишина та кандидата від ВО «Свобода» Юрія Левченка.
За даними сайту Центральної виборчої комісії, у столичному окрузі № 223 опрацьовано 82,17% протоколів. За самовисуванця В.Пилипишина проголосували 28,06% виборців, за кандидата від ВО «Свобода» Ю.Левченка - 27,42%.