ЦВК достроково припинила повноваження голови окружкому Пилипишина-Левченка

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК за пропозицією заступника голови Центрвиборчкому Андрія Магери, який курує виборчі округи у Києві.

"ЦВК встановила грубе порушення законодавства про вибори головою окружної виборчої комісії № 223", - сказав А.Магера.

За його словами, партія "Братство" запропонувала іншу кандидатуру на цю посаду.

"Однак, розглянувши це подання, і враховуючи, що це абсолютно нова людина, я вважаю, що головою цієї комісії доцільно призначити призначати члена цієї комісії – Ольгу Гагаріну", - додав заступник голови ЦВК.

Члени ЦВК одностайно підтримали цю пропозицію.

Як повідомляв УНІАН, ОВК № 223 п’ятий день не може підбити підсумки виборів, там триває протистояння між представниками самовисуванця Віктора Пилипишина та кандидата від ВО «Свобода» Юрія Левченка.

За даними сайту Центральної виборчої комісії, у столичному окрузі № 223 опрацьовано 82,17% протоколів. За самовисуванця В.Пилипишина проголосували 28,06% виборців, за кандидата від ВО «Свобода» Ю.Левченка - 27,42%.