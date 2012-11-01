«Свобода» вимагає заміни глави окружкому, де зіткнулися Пилипишин і Левченко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив керівник виборчого штабу ВО «Свобода» Руслан Кошулинський.

«У Києві проблемним залишається 223-й ОВК. Сьогодні ми вимагаємо заміни голови ОВК, тому що те, що робить чинний керівник, не вкладається ні в які правові рамки, і наш представник у ЦВК сьогодні вимагатиме термінової заміни цієї людини», - сказав він.

За словами Р.Кошулинського, вже були прецеденти, коли ЦВК приймала рішення про заміну керівництва ОВК.

В іншому разі, заявив він, ЦВК або має втрутитися у ситуацію в окрузі і перерахувати голоси, або взяти під свою особисту відповідальність усе те, що там відбувається.

Крім того, Р.Кошулинський наголосив, що «Свобода» і надалі залучатиме максимальну кількість своїх прихильників для захисту вибору громадян у цьому та інших проблемних округах, зокрема № 189 та № 90.

Він зазначив, що «цей голова 223-ї ОВК має всі підстави після виборів приїхати у Лук’янівське СІЗО».

«Ми не поступимось і не підемо на жодні поступки. І цей голова буде сидіти у тюрмі, як і всі інші, хто фальсифікував підрахунки. Фракція «Свободи» у парламенті на кожному засіданні підніматиме питання: чому голова цієї ОВК І.Пилипишин ще не в тюрмі», - запевнив Р.Кошулинський.

На запитання, яка кількість кандидатів від ВО «Свобода» на сьогодні вже точно потрапляє до парламенту, він відповів: «Ми маємо 25 за списком і 12 твердих мажоритарників. Вважаю, що ще двоєа додадуться, тобто, ми виходимо на позицію 37-39 депутатів».