Міліція запевняє, що сльозогінний газ в ОВК №132 розпиляли проти неї

У повідомленні, переданому УНІАН Управлінням МВС України в Миколаївській області, наголошується, що інформація про події на виборчому окрузі № 132 (м. Первомайськ Миколаївської області) була подана не точно.

Так, за даними міліції, представники ЗМІ повідомили про те, що правоохоронцями стосовно громадян, які брали участь у проведенні акції, було застосовано сльозогінний газ та нанесено тілесні ушкодження. В той же час у міліції запевняють, що на ОВК №132 сльозогінний газ проти правоохоронців застосували невстановлені особи.

Крім того, деякі учасники акції намагались нанести тілесні ушкодження міліціонерам залізними трубами, стверджують в УМВС, додаючи, що із натовпу у напрямку працівників міліції кидали каміння та використовували вогнегасники. Правоохоронці, дотримуючись вимог Закону «Про міліцію», не завдали жодної шкоди оточуючим, запевняють в миколаївській обласній міліції.

Водночас в УМВС зазначають, що в ніч на 2 листопада до центральної районної лікарні за медичною допомогою звернулося всього двоє громадян: 18-річна мешканка Одеської області за фактом отримання тілесних ушкоджень у розважальному закладі м. Первомайськ та 32-річний мешканець Кіровоградської області, якого було доставлено від будівлі міськвиконкому близько 4-ї години ранку із підозрою на закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Пацієнт повідомив про те, що тілесні ушкодження він отримав від невідомих осіб. Разом із цим чоловіком про потребу у медичній допомозі заявили ще два громадянина. Втім, коли медики зателефонували до міліції, двоє чоловіків відмовились від отримання медичної допомоги та покинули приміщення закладу.

Станом на 14.00 2 листопада на лікуванні в реанімаційних відділеннях Первомайської ЦРЛ та Первомайської міської лікарні особи з тілесними ушкодженнями не перебувають, йдеться в повідомленні.

Між тим, за даними УМВС, за наданням медичної допомоги звернулись двоє працівників спецпідрозділу міліції «Беркут» із різано-колотими пораненнями рук. У великої кількості співробітників міліції пошкоджений формений одяг та спеціальне оснащення.

«Нагадаємо, що у м. Миколаєві деякі громадяни заважали працівникам виконавчої служби виконати рішення суду по примусовому доставлянню бюлетенів до обласного центру», - наголошується в повідомлені.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ряд ЗМІ поширили інформацію про те, що бійці спецпідрозділу міліції «Беркут» розгромили приміщення окружної виборчої комісії № 132 у Первомайську Миколаївської області. (http://www.youtube.com/watch?v=18RjxXKmuWE&feature=youtu.be).

Народний депутат України Геннадій Москаль, який перебуває на місці події, повідомив, що «близько 50 осіб «Беркуту» увірвалися до приміщення ОВК, ногами вибили двері, побили скло, людей, в тому числі й мене. Зокрема, ними командував заступник начальника Миколаївського УМВС Марчук», - сказав Г.Москаль.