Черновецький: Бродський механічний апарат, який розкидає гній

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважає, що звинувачення, висловленні лідером фракції БЮТ у Київській міській раді Михайлом БРОДСЬКИМ на його адресу, не заслуговують коментарів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я не коментуватиму жодне з його висловлювань. Я не хочу згадувати прізвище людини, яка на моїх очах втратила гідність. Цієї людини не існує як політика. На моїх очах він перетворився з героя на механічний апарат, який розкидає… гній. І це м`яко сказано», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Мер Києва також нагадав, що був одним з небагатьох людей, які підтримали М.БРОДСЬКОГО під час його арешту за часів президентства Леоніда КУЧМИ. «Я допомагав багатьом людям, які багато що робили для України. І підтримав його (М.БРОДСЬКОГО - УНІАН), коли він прийшов мене за підтримкою за декілька годин до його арешту», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, лідер фракції БЮТ у Київраді М.БРОДСЬКИЙ 6 червня заявив, що «щодня депутатів фракцій Київради, які не заявили про підтримку нового мера, в першу чергу БЮТ, викликають на переговори з керівництвом міста з тим, щоб вони змінили свою позицію й вийшли зі своїх фракцій». За інформацією М.БРОДСЬКОГО, наприклад, Микола ЛАМБУЦЬКИЙ розповів йому, що його змусили написати заяву про вихід із БЮТ в обмін на те, що він залишиться на посаді керівника транспортного підприємства «Київпастранс». Багатьом депутатам фракції також пропонувалися гроші за вихід із БЮТ, стверджує М.БРОДСЬКИЙ.