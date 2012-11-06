Член ЦВК каже, що для повторних виборів потрібно змінити закон

Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера заявляє про необхідність законодавчого врегулювання порядку проведення повторних виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Магера сказав журналістам, коментуючи рішення Верховної Ради щодо створення тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів фальсифікацій на виборах, а також щодо рекомендації визначити дату проведення повторних виборів у проблемних округах.

"Чергові та позачергові вибори призначає виключно Верховна Рада, натомість повторні вибори – це предмет повноважень Центральної виборчої комісії", - сказав А.Магера.

Заступник голови ЦВК вважає, що сьогоднішні рішення Верховної Ради є суперечливими.

"В одному із пунктів постанови про створення ТСК міститься рекомендація Центральній виборчій комісії вжити додаткових заходів щодо встановлення результатів виборів, у тому числі у так званих проблемних виборчих округах. У другій постанові - інше формулювання. Там ідеться про рекомендацію Центральній виборчій комісії призначити повторні вибори", - пояснив він.

При цьому А.Магера наголосив, що ЦВК у своїх діях керується нормами закону, а не підзаконних актів, якими є постанови парламенту.

"Необхідне законодавче врегулювання питання. Мова йде про те, що мали би місце зміни до чинного закону про вибори народних депутатів. Зокрема, розширення підстав для призначення повторних виборів або шляхом прийняття, скажімо, ad-hoc, тобто одноразового, саме для цього випадку, окремого законодавчого акту, який би врегулював підстави, порядок проведення повторних виборів, інші процедурні, організаційні питання проведення таких виборів. Цього немає", - наголосив заступник голови ЦВК.

Водночас, за його словами, до 12 листопада, тобто до дня завершення строків оголошення офіційних результатів виборів, ЦВК має ухвалити рішення з цього питання.

"Якщо закону не буде до 12 листопада, то ми будемо виходити з чинного законодавчого регулювання і відносно підстав призначення повторних виборів, і відносно встановлення результатів виборів, яким чином Центральна виборча комісія буде виходити із цієї ситуації. Ми маємо протоколи з багатьох одномандатних округів, протоколи з дільничних виборчих комісій, будемо їх уважно аналізувати, будемо вивчати інші матеріали, будемо аналізувати рішення судів, і в сукупності, будемо робити якийсь загальний висновок щодо цього питання", - підкреслив А.Магера.