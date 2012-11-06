Тюремники просять Лутковську вмовити Тимошенко не голодувати

Сьогодні керівництво Державної пенітенціарної служби України направило листа до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської з проханням відвідати екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко та, можливо, вплинути на рішення засудженої про завершення голодування.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ДптСУ.

Ю.Тимошенко, перебуваючи з 9 травня у стаціонарному відділенні ЦКЛ «Укрзалізниці» (Харків) для проходження курсу реабілітації, 29 жовтня відмовилась від вживання їжі. Такі свої дії вона пояснює висловленням політичного протесту з мотивів незгоди з ходом проведення виборів народних депутатів, йдеться у повідомленні.

Співробітники ДПтС неодноразово спілкувалися із Ю.Тимошенко з цього приводу, однак оскільки відмова останньої від їжі не пов’язана з діяльністю адміністрації установи, то усі вжиті заходи та пояснювальна робота про згубність голодування позитивних результатів не дали.

Крім того, Ю.Тимошенко жодного разу не погоджувалася на проведення огляду та комісійного обстеження українськими лікарями.