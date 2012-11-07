Свобода заявляє, що 223 окружком вночі вніс на сервер дані «зі стелі»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

«Незважаючи на постанову ЦВК про призначення перевиборів у 5-ти округах, в тому числі у виборчому окрузі №223, окружна виборча комісія згаданого округу увечері 6 листопада самочинно провела перерахунок голосів на виборчій дільниці № 801004. Перераховані результати були занесені в протокол, дані з якого, так і не підписані головою та секретарем комісії і не скріплені печаткою, опинились на сервері ЦВК», - стверджують у партії.

За її даними, увечері 6 листопада окружком №223 вирішив перерахувати голоси 12-ти дільницях.

«Уже під час перерахунку першої з таких дільниць – № 801004 – виявилось, що з 411 бюлетеней «за» кандидата у народні депутати від ВО «Свобода» Юрія Левченка 288 були зіпсовані другою позначкою. Такі бюлетені оголошувались недійсними. Водночас у самовисуванця Віктора Пилипишина зіпсованих бюлетенів не виявилося. Ці «перераховані» дані були внесені в новий протокол, який, втім, не був підписаний головою комісії та секретарем, а також не був скріплений печаткою», - зазначають у прес-службі партії.

Уповноважена особа ВО «Свобода» у загальнодержавному окрузі, аби припинити це свавілля, надав для ознайомлення окружній комісії рішення ЦВК про призначення перевиборів на 5-ти округах із 223-м включно.

Сам Ю.Левченко пояснив членам комісії, що подальший перерахунок голосів всупереч рішенню ЦВК буде кримінальним злочином.

Після цього ОВК ухвалило рішення звернутися до ЦВК із вимогою письмових пояснень щодо своїх подальших дій. Комісія розійшлась із зали засідань.

«Однак вже за кілька годин, близько опівночі, на сайті ЦВК з’явились дані з перерахованої дільниці. Вочевидь, вони були введені зі слів когось з членів комісії або з чорнових нотаток, оскільки так і не підписаний головою та секретарем ОВК протокол навіть не заносився у серверну, а знаходився в одному з кабінетів ОВК.

У зв’язку з цими подіями до окружкому № 223 була викликана слідчо-оперативна група і складена заява про злочин», - повідомили у ВО «Свобода».

Довідка УНІАН. Згідно з даними, обнародуваними на сайті ЦВК, у 223-му окрузі опрацьовано 91,08% протоколів, за кандидата від ВО «Свобода» Ю.Левченка проголосували 27,63% (25 тис. 092) виборців, за самовисуванця В.Пилипишина – 27,48% (24 тис. 956) виборців.