У Бердянську влада «залізла» у телефони

Як повідомляє прес-служба Бердянської мерії, за допомогою додатку користувачі отримують доступ до контактної інформації основних міських служб, комунальних підприємств і установ, а також до розкладу руху автобусів і контактів дільничного лікаря, міліціонера й центру громадських ініціатив у своєму мікрорайоні.

Мобільний додаток також дозволяє дізнатися, до якого депутата-мажоритарника можна звернутися зі своєю проблемою, отримати інформацію про послуги, що надаються виконавчим комітетом Бердянської міської ради (назва послуги, терміни виконання тощо).

«Для зручності ці послуги розділено на категорії: земля, будівництво, соціальний захист і транспорт, здоров'я, діти тощо. Крім того, програма дозволяє знайти контактні дані працівників виконавчого комітету (телефон, електронна пошта), які є безпосередніми виконавцями тієї чи іншої послуги», - повідомляє прес-служба.

За даними розробників додатку - відділу інформаційно-комунікаційних ресурсів Бердянського міськвиконкому, мобільний додаток «Моя влада» може використовуватися в мобільних телефонах і планшетах із операційною системою Android (версія не нижче 2.2). Скачати додаток можна з сайту мерії Бердянська.