Попов обіцяє киянам мільйон троянд

10:44, 09 листопада 2012
Політика
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У столиці цього року висадили 15 тисяч троянд, наступного планують посадити мільйон.

Олександр Попов. Фото КМДА

Цього року столичні зеленбудівці висадили у Києві понад 15 тисяч троянд, наступного – фахівці комунального об’єднання «Київзеленбуд» планують посадити мільйон кущів троянд.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, квіти було висаджено на бульварі Праці, вул. Маяковського, а також у Голосіївському, Маріїнському, Печерському ландшафтному парках та імені Шевченка, у сквері Сантьяго-де-Чилі та на території розв’язки на вулиці Тимошенко, що в Оболонському районі міста.

Уже навесні 2013 року спеціалісти районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень висаджуватимуть десятки тисяч кущів троянд на Одеській, Московській площах, проспектах Бажана, Броварському, Ватутіна, а також у парку Перемога. Крім того, з’являться троянди на проспекті Гонгадзе, Інтернаціональній площі, проспекті Перемоги, бульв. Вернадського, Повітрофлотський проспекті, вул. Ванди Василевської тощо.

При створенні розаріїв будуть влаштовані крапельні поливно-зрошувальні системи.

Нагадаємо, акцію «Кожному киянину по троянді» започаткував голова столичної адміністрації Олександр Попов. Перші кущі троянди він особисто висадив на Співочому полі 25 серпня поточного року.

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