Екс-міністр юстиції каже, що без зміни закону перевибори будуть недійсними

Колишній міністр юстиції України, президент Інституту правової політики Микола Оніщук заявляє, що проведення повторних виборів у проблемних округах без зміни Верховною Радою України законодавства створює правові підстави для визнання повторних виборів, якщо такі будуть проведені за постановою ЦВК, недійсними.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.Оніщука, він наголошує, що постанова Верховної Ради «Про звернення Центральної виборчої комісії з приводу виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197 і 223», яка є підзаконним актом, без внесення змін до закону про вибори народних депутатів не може створювати належних правових наслідків, оскільки суперечить закону.

«З огляду на вищевикладене, створюються правові підстави для визнання повторних виборів, якщо такі будуть проведені за постановою ЦВК, недійсними», - вважає М.Оніщук.

За його словами, «в нинішніх умовах варто було б внести зміни до виборчого закону та провести у проблемних округах повторне голосування замість повторних виборів».

Він нагадав, що постановою ВР рекомендовано ЦВК призначити повторні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197 і 223.

М.Оніщук наголосив, що закон про вибори народних депутатів не містить такої підстави для проведення повторних виборів як неможливість достовірного встановлення результатів виборів.

Так, за законом ЦВК має призначити повторні вибори лише у випадку, коли вибори у відповідному одномандатному окрузі визнані такими, що не відбулися, або якщо особа після її обрання не набула депутатського мандата (ч. 1, ст. 104).

Він зауважив, що в даній ситуації “відсутня будь-яка із вказаних законом підстав”.

За словами М.Оніщука, “беручи до уваги, що проблемним виявився саме етап встановлення результатів голосування, а не процес проведення виборів народних депутатів як такий, то Верховна Рада через ухвалення відповідних змін до виборчого законодавства мала б відкрити дорогу ЦВК для призначення повторного голосування на вищезазначених округах”.

Відповідно до статті 103 закону про вибори народних депутатів, повторне голосування проводиться лише за однієї умови: “Якщо в одномандатному окрузі найбільшу і водночас однакову кількість голосів набрали два або більше кандидатів у депутати, ЦВК приймає рішення про проведення в окрузі повторного голосування по цих кандидатурах”.