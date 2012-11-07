У ПР вважають, що постанови ВР достатньо для оголошення повторних виборів

Представник Партії регіонів у Центральній виборчій комісії Владислав Забарський вважає постанови Верховної Ради України достатніми законними підставами для оголошення Центральною виборчою комісією повторних виборів у п'яти одномандатних виборчих округах.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.Забарський висловив сьогодні журналістам у ЦВК.

"Безумовно, якщо б було внесено зміну до закону, було б набагато простіше це все вирішити. ЦВК просила рішення Верховної Ради. Верховна Рада приймає свої рішення або у вигляді постанов, або у вигляді законів", - сказав В.Забарський.

На його думку, ЦВК може призначити повторні вибори, спираючись на відповідну постанову парламенту. "Є постанова Верховної Ради, у якій сказано, що відповідно до статті 104 закону про вибори", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада ЦВК ухвалила постанову про неможливість встановити результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня у п'яти одномандатних округах - №№ 94 (Обухів, Київська область), 132 (Первомайськ, Миколаївська область), 194 (Черкаси), 197 (Канів, Черкаська область) та 223 (Київ).

"Визнати необхідність проведення повторних виборів в округах №№ 94, 132, 194, 197 і 223, і звернутися до Верховної Ради України щодо прийняття нею рішення про проведення повторних виборів у цих округах", - зазначається у рішенні ЦВК.

6 листопада Верховна Рада ухвалила постанову, якою рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори у п'яти одномандатних округах: №№ 94, 132, 194, 197 і 223.

Тим часом заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна сьогодні, 7 листопада, висловила думку, що Верховна Рада повинна зібратися на позачергову сесію для законодавчого врегулювання порядку проведення повторних виборів у тих округах, де ЦВК не може встановити достовірні результати парламентських виборів.

На її думку, постанови, які схвалила Верховна Рада напередодні, не є адекватною реакцією, і не встановлюють на рівні закону порядок проведення повторних виборів.

6 листопада заступник голови ЦВК Андрій Магера також заявив про необхідність законодавчого врегулювання порядку проведення повторних виборів.