«УДАР» подав до Генпрокуратури 54 звернення

Про це йдеться в заяві партії, оприлюдненій на її сайті.

У всіх зверненнях до Генпрокуратури йдеться про факти спотворення результатів виборів шляхом фальсифікації виборчої документації. Зокрема, як зазначають в «УДАРі», активно застосовувалась технологія, коли окружна виборча комісія з будь-яких формальних або надуманих причин не приймала протоколи дільничних виборчих комісій та повертала їх на уточнення. Після цього, наголошують в «УДАРі», уточненні протоколи ДВК складалися в порушення закону, а саме – змінювалися результати голосування за різних суб’єктів виборчого процесу. “І це при тому, що за результатами уточнення протоколу можуть бути виправлені лише технічні помилки, що не вливають на результати голосування”, - підкреслюють в партії.

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Так, наприклад, існує два протоколи дільничної виборчої комісії виборчої дільниці № 320702 (одномандатний виборчий округ 93, Київська область), де в первинному протоколі кількість голосів за Партію регіонів – 166, а в уточненому – 866, тобто члени дільничної виборчої комісії, уточнюючи протокол, самостійно без перерахунку бюлетенів, оскільки ті залишаються в окружній виборчій комісії, вирішили що за партію влади проголосувало на 700 виборців більше і таких прикладів дуже багато.

В заяві партії «УДАР» також йдеться про поширені випадки внесення до протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування недостовірних даних, які не відповідають та суперечать відомостям протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців.

“Так, порівнявши відомості з протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, отриманих від членів комісій та протоколів відповідних ОВК про встановлення підсумків голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, а також відомості зазначені на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії, було виявлено масові невідповідності даних по всій Україні!, - зазначають в партії «УДАР».

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Крім того, багато звернень до прокуратури стосуються протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців, які підписані головами, заступниками голів, секретарями та іншими членами ДВК, а також засвідчені печатками цих виборчих комісій, але при цьому примірники таких протоколів повністю або частково не заповнені. Таким чином, впевнені в «УДАРі», є всі підстави вважати, що такі примірники протоколів були підписані членами ДВК, засвідчені печатками комісій ще до їх заповнення, а можливо і до остаточного підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях, а значить – могли використовуватися для фальсифікації результатів виборів.

Партія «УДАР» вимагає від Генеральної прокуратури перевірити наведені факти та вжити заходів щодо притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до фальсифікацій та викривлення волевиявлення громадян.