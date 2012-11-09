Яценюк хоче вмовити Свободу і УДАР відмовитись від мандатів

17:11, 09 листопада 2012
Політика
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Яценюк ініціює консультації з ВО «Свобода» та «УДАРом» щодо відмови від мандатів і проведення дострокових парламентських виборів.

Яценюк ініціював

Голова Ради Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк ініціює початок консультацій з партіями ВО «Свобода» та «УДАР» щодо можливості відмови від депутатських мандатів, отриманих за результатами парламентських виборів, а також проведення дострокових президентських та парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам у Київському апеляційному адміністративному суді після того, як суд відмовив у задоволенні позову опозиції стосовно скасування постанови ЦВК про неможливість встановлення результатів голосування в одному з одномандатних мажоритарних округів.

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А.Яценюк сказав, що суд виносить абсолютно ідентичні рішення за позовами кандидатів від опозиції в різних одномандатних округах, що, на його думку, засвідчує відсутність справедливої судової системи в Україні.

«Ситуація дійшла до того, що юридичними доказами її неможливо виправити. Тому єдине, що зараз може радикально і кардинально змінити ситуацію – це політичні рішення», - наголосив він.

«Вважаю за необхідне розпочати політичні консультації з членами нашої майбутньої фракції та з нашими політичними партнерами ВО «Свобода» та партією «Удар» щодо відмови від мандатів і вимоги дострокових парламентських і президентських виборів», - підкреслив А.Яценюк, повідомляє прес-служба ВО «Батьківщина».

При цьому А.Яценюк відмовився дати відповідь на запитання стосовно відсутності в чинному українському законодавстві механізму дострокового розпуску парламенту і проведення дострокових виборів на підставі відмови від депутатських мандатів новообраними депутатами.

Як сказав А.Яценюк, він ініціює переговори, «а далі буде видно».

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