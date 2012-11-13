У Мінекології думають в грудні поділити продукцію з Shell, Chevron і ExxonMobil

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в ході прес-конференції журналістам.

«Очікуємо, що вийдемо на підписання в першій декаді грудня по всіх трьох контрактах», - сказав Е.Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, уряд України постановою №876 від 17 вересня 2012 року збільшило термін укладення угод про розділ продукції з компаніями Chevron і Shell на видобуток вуглеводнів на Олеському і Юзівському родовищах на 40 днів - до 160 днів зі 120 днів.

Раніше Кабінет міністрів України своїми постановами №1297 і №1298 від 30 листопада 2011 року затвердив умови конкурсів на укладення угод про розподіл продукції (УРП) з Юзівської (Донецька і Харківська області) та Олеської (Львівська область) вуглеводневих площ із запасами сланцевого газу. Переможець конкурсу і госптовариство протягом 120 календарних днів після оголошення підсумків конкурсу укладають спільний операційний договір, згідно з прийнятою міжнародною практикою, або інший договір, який закріплює їхні взаємні права і обов'язки за угодою.

У травні ц.р. переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобування газу на Олеській та Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

У серпні ц.р. міжурядова комісія визнала переможцем конкурсу з видобутку вуглеводнів на Скіфській ділянці Чорноморського шельфу пул компаній - ExxonMobil, Shell, Petron і НАК "Надра Україна".

Кабінет міністрів підтримав пропозицію міжвідомчої комісії про укладення угоди про розподіл продукції й визначення переможця – групи компаній на чолі з оператором компанією ExxonMobil. При цьому частки компаній становлять: ExxonMobil – 40%, Shell – 35%, Petron – 15%, "Надра Україна" – 10%. Розподіл прибутку відбуватиметься у відповідній пропорції.

За прогнозами Кабінету міністрів, у 2012 році до державного бюджету надійде 6 млрд грн як премії за підписання угод про розподіл продукції (УРП).