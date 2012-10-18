За нафтогазові ділянки будуть ще два конкурси

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр екології і природних ресурсів Едуард Ставицький.

«До кінця року слід очікувати на оголошення конкурсів по Слобожанській площі і, можливо, розгляд питання про шельф Прикерченської зони і по сухопутній ділянці», - сказав міністр.

Довідка УНІАН. У лютому 2012 року Україна оголосила конкурси на укладення УРП по Юзовській (Донецька і Харківська області) і Олеській (Львівська область) площам із запасами сланцевого газу. На участь у конкурсах подали заявки 5 транснаціональних компаній. Зокрема, на конкурс по Юзовській площі заявки подали три компанії - ExxonMobil, Shell, TNK-BP, а по Олеській площі - дві компанії - Сhevron і Eni.

У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розділ продукції на видобування газу на Олеській і Юзовській площах сталі компанії Сhevron і Shell, відповідно.

До кінця 2012 року планується також підготувати і провести конкурси на укладення УРП по Слобожанській (Харківська область), Скіфській і Фороській (обидві - глибоководний шельф Чорного моря) нафтогазоносним ділянкам.

За прогнозами Кабінету міністрів, в 2012 році до державного бюджету надійде 6 млрд грн як премії за підписання угод про розділ продукції.