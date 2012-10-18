За нафтогазові ділянки будуть ще два конкурси
Конкурси на укладення угод про розділ продукції (УРП) по двох нафтогазових ділянках можуть бути оголошені наприкінці 2012 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр екології і природних ресурсів Едуард Ставицький.
«До кінця року слід очікувати на оголошення конкурсів по Слобожанській площі і, можливо, розгляд питання про шельф Прикерченської зони і по сухопутній ділянці», - сказав міністр.
Довідка УНІАН. У лютому 2012 року Україна оголосила конкурси на укладення УРП по Юзовській (Донецька і Харківська області) і Олеській (Львівська область) площам із запасами сланцевого газу. На участь у конкурсах подали заявки 5 транснаціональних компаній. Зокрема, на конкурс по Юзовській площі заявки подали три компанії - ExxonMobil, Shell, TNK-BP, а по Олеській площі - дві компанії - Сhevron і Eni.
У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розділ продукції на видобування газу на Олеській і Юзовській площах сталі компанії Сhevron і Shell, відповідно.
До кінця 2012 року планується також підготувати і провести конкурси на укладення УРП по Слобожанській (Харківська область), Скіфській і Фороській (обидві - глибоководний шельф Чорного моря) нафтогазоносним ділянкам.
За прогнозами Кабінету міністрів, в 2012 році до державного бюджету надійде 6 млрд грн як премії за підписання угод про розділ продукції.