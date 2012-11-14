З 1 січня закордонні паспорти видаватиме міграційна служба

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу голова ДМС Микола Ковальчук.

«Десь з 1 серпня ми перебрали від МВС функцію видачі українських паспортів і реєстрації місця проживання громадян, І я думаю, що з 1 січня ми почнемо видавати закордонні паспорти громадянам України», - сказав він.

Як наголосив М.Ковальчук, реалізація закону про Державну міграційну службу забезпечить кожному громадянину України можливість отримати закордонний паспорт та проїзний документ дитини у будь-якому підрозділі ДМС незалежно від місця реєстрації і навіть у випадку відсутності такої реєстрації.

Раніше закордонний паспорт можна було отримати лише за місцем проживання або у міжрегіональних центрах видачі паспортних документів, яких в Україні лише чотири.