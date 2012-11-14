Екс-посол Пайфер: У США більше не сприймають Україну як демократичну державу

Про це С.Пайфер заявив в інтерв'ю журналу "Український тиждень".

"Резолюції дуже добре передають, що насправді думає Конгрес про Україну, і вказують на те, що американська влада розглядає можливість санкцій", - сказав С.Пайфер.

При цьому він додав, що "найбільше вражає, що остання резолюція сенатора Річарда Дурбіна, підтримана Сенатом у вересні, закликає не видавати візи окремим українським чиновникам".

Дипломат також назвав "смішною" заяву Міністерства закордонних справ України про ухвалення резолюції Сенату за нелегітимною процедурою. "Це просто смішно. Американський Конгрес упродовж 20 років був дуже й дуже доброзичливий до України. І тут жодна людина не виступила проти. Не лишилося нікого, хто захищав би нинішній уряд. Існує загальне бачення, що сьогодні Україна вже не демократична держава. Це очевидно", - зазначив С.Пайфер.

Разом з тим колишній посол вважає передчасним говорити про запровадження санкцій проти України у найближчому майбутньому. "Так, поки зарано говорити про впровадження санкцій у найближчому майбутньому, але ще рік тому не було й таких розмов", - нагадав він.

"Мушу уточнити, що йдеться не про українське населення, а про уряд. Обмеження стосуватимуться конкретних людей, відповідальних за регрес та згортання демократії", - уточнив С.Пайфер.

За його словами, прецеденти запровадження санкцій уже існують: "Щодо справи Магнітского голосування теж іще не відбулося, але насправді деякі люди зі згаданого списку вже серед тих, кому не видаватимуть віз. США хочуть, щоб це було не адміністративне рішення, а закон, ухвалений Конгресом. 10 років тому такі санкції було застосовано проти Білорусі. Тобто досвід впровадження такого роду адміністративних і законодавчих ініціатив існує".

"Звісно, Україна не Білорусь. Поки. Але варто звернути увагу, наскільки негативною була реакція Москви на "список Магнітского". Це дієвий захід, і, за моїми спостереженнями, в Конгресі США є люди, готові підтримати такі дії проти Києва", - зазначив він.

Колишній посол США в Україні також вважає "сумнівним" виборчий процес в Україні, особливо у порівнянні з попередніми виборами. "Загальне відчуття: Україна зробила істотний крок назад", - констатував він.

С.Пайфер підкреслив, що вибори в Україні викликали серйозне розчарування з боку Держдепартаменту США, Євросоюзу та більшості європейських країн. "Влада використовувала адмінресурс упродовж кампанії, кандидати не мали рівного доступу до ЗМІ. Є питання щодо прозорості роботи Центральної виборчої комісії. Та й зрозуміло, що можна сказати про вибори в країні, де два лідери опозиції – Юлія Тимошенко і Юрій Луценко – перебувають за ґратами. Весь електоральний процес був сумнівним, особливо, коли порівнювати із президентськими перегонами 2010 року та парламентськими 2007-го", - пояснив дипломат.