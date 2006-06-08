Литвин знає, хто може очолити парламент

Екс-голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що новим спікером парламенту повинна стати людина, яка здатна забезпечити рівновагу в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час on-line конференції. «Сьогодні це повинна бути людина, яка забезпечить рівновагу в країні», - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому він зазначив, що ті люди, яких називають сьогодні як можливих претендентів на крісло спікера, не здатні цього зробити. «Я бачу людей, які можуть зробити цю роботу, але прізвища не буду називати, тому що їх "заб`ють", як мамонтів», - сказав В.ЛИТВИН.