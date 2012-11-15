Єгипет вимагає від США втрутитися в ситуацію навколо сектора Газа

Єгипет зажадав від адміністрації США негайно втрутитися в ситуацію, що складається навколо сектора Газа і використати весь свій вплив, щоб зупинити агресію Ізраїлю в цьому палестинському анклаві, заявив в четвер журналістам офіційний представник єгипетського МЗС Амр Рашден.

Він повідомив, що в ході телефонної розмови між главою МЗС Єгипту Мухаммедом Амром і держсекретарем США Хілларі Клінтон, яка відбулася минулої ночі, єгипетський міністр попередив, що "в разі продовження агресії Ізраїлю проти Гази ситуація може вийти з-під контролю і призвести до непередбачуваних наслідків ".

Як повідомляє РІА Новости, Амр закликав США використати весь свій вплив на Тель-Авів і "зв'язки з керівництвом Ізраїлю", щоб зупинити зростання напруженості навколо сектора Газа і змусити Ізраїль припинити агресивні дії. Єгипет вже відкликав свого посла з Ізраїлю і зажадав скликати надзвичайні засідання СБ ООН і Ради ЛАД для обговорення обстановки в Газі.

Ізраїльські військові, які оголосили напередодні про початку масштабної операції "Хмарний стовп", атакують із землі, повітря і моря сотні цілей на території сектора Газа. Жертвами бомбардувань стали щонайменше 11 палестинців. За даними ізраїльської армії, за останні 24 години бойовики випустили 133 ракети по південних районах Ізраїлю. Обстрілу піддалися міста Беер-Шева, Ашдод, Ашкелон, Ган-Явне та інші.