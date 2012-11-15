Після ізраїльських авіаударів у Секторі Газа тривають бойові дії
Ізраїльські військові і бойовики угруповання «Хамас» у четвер зранку продовжують бойові дії в Секторі Газа.
Збройний конфлікт загострився у середу, після того, як військові Ізраїлю завдали понад 20 авіаударів у цьому районі, повідомляє Радіо Свобода.
Один із таких ударів убив керівника збройного крила «Хамасу» Ахмеда аль-Джаабарі, за якого члени "Хамасу" пообіцяли помститися.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявляє, що його країна готова до будь-яких заходів для захисту своїх громадян.
«Ми надіслали чіткий сигнал «Хамасу» та іншим терористичним організаціям. У разі потреби сили оборони Ізраїлю готові розширити ці операції. Ми і надалі робитимемо все, щоб захистити наших громадян», – наголосив ізраїльський прем’єр.
Рада Безпеки ООН провела екстрене засідання за зачиненими дверима з цього питання. Про результати засідання ще нічого не відомо.