Азаров випромінює оптимізм: «Все у країні нормально»
09:59, 16 листопада 2012Політика
1380 0
У прем'єр-міністра Миколи Азарова викликає оптимізм те, що «все у країні нормально».
Азаров у В'єтнамі випромінює оптимізм. фото kmu.gov.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу в Ханої, відповідаючи на запитання про свої почуття від того факту, що 4 грудня виповнюється тисяча днів його перебування на посаді прем'єр-міністра.
"Нормальні у мене почуття. Все у країні нормально, перспективи у нас непогані наступного року. І я відчуваю у зв'язку з цим певний райдужний настрій, оптимістичний настрій", - сказав М.Азаров.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter