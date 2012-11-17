ВПС Ізраїлю розбомбили штаб-квартиру ХАМАС

Про це повідомляє РІА "Новости".

Суботні бомбардування, за даними міністерства охорони здоров'я сектора Газа, забрали життя шести палестинців. Загальне число втрат з середи, коли Ізраїль почав масштабну операцію проти бойовиків з метою припинення ракетних обстрілів своєї території, з палестинського боку досягло 35 осіб, більше 300 поранені, в основному, це мирні громадяни, сказали у відомстві.

"З півночі Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по більш ніж 200 цілям, серед яких 120 підземних установок для запуску ракет і 20 контрабандистських тунелів в Рафахе (на кордоні з Єгиптом). Крім того, армія атакувала будівлі, що належать уряду (правлячого в секторі Газа руху ) ХАМАС. Штаб-квартира (прем'єр-міністра) Ісмаїла Ханії, яка також використовується як резиденція кабінету, була знищена ", - сказав Мордехай.

Очевидець нальоту розповів, що близько четвертої години ранку у п'ятиповерхову будівлю уряду з мінімальним інтервалом потрапили п'ять або шість ракет або бомб. Вибухи вибили скло сусідніх будинків і викликали сильну пожежу, дим від якої затягнув всю округу. Будинок уряду був побудований недавно - після попередньої ізраїльської операції, яка взимку 2008-09 років забрала життя більш ніж тисячі палестинців.

Ще напередодні Ханія приймав тут свого єгипетського колегу Хішама Кандиль, що приїхав в сектор Газа з візитом солідарності. Офіційний представник уряду ХАМАС Тахер ан-Нуну назвав знищену будівлю одним з "символів палестинського народу". "Нас цим не залякати ... Те, що відбулося нинішньої ночі, показує, що ворог почав виходити з себе, отримавши гідну відповідь з боку бійців опору", - сказав він.

Удари, за даними ізраїльської армії, були також нанесені по головному штабу поліції сектора Газа і будівлі служби внутрішньої безпеки, яка виконує функції контррозвідки. "Нарешті, був атакований будинок Ахмеда Рандура, який командує силами ХАМАС на північному напрямку", - сказав представник армії.

Своє головне завдання військові вбачають у тому, що позбавити бойовиків можливості випускати ракети по Ізраїлю, які за останні два дні падали не тільки на прикордонному з Газою півдні, але і вперше досягли Тель-Авіва і Єрусалиму. Мордехай звернув увагу на помітне зниження інтенсивності палестинських обстрілів вночі та вранці, однак підкреслив, що армія продовжує концентрувати сили для можливого вторгнення в палестинський анклав. Напередодні ввечері уряд Ізраїлю санкціонував мобілізацію до 75 тисяч резервістів.

Поки операція, що отримала назву "Хмарний стовп", обмежується дистанційними ударами з повітря, землі і моря. З ізраїльського боку за три дні обстрілів загинуло троє людей: в їх будинок в південному місті Кирьят-Малахі вцілила ракета.