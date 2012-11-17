ВПС Ізраїлю розбомбили штаб-квартиру ХАМАС
Ізраїльська авіація розбомбила в суботу комплекс будівель ісламістського уряду сектора Газа і головного штабу місцевої поліції, атакувавши ще дві сотні цілей по всьому палестинському анклаву.
Про це повідомляє РІА "Новости".
Суботні бомбардування, за даними міністерства охорони здоров'я сектора Газа, забрали життя шести палестинців. Загальне число втрат з середи, коли Ізраїль почав масштабну операцію проти бойовиків з метою припинення ракетних обстрілів своєї території, з палестинського боку досягло 35 осіб, більше 300 поранені, в основному, це мирні громадяни, сказали у відомстві.
"З півночі Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по більш ніж 200 цілям, серед яких 120 підземних установок для запуску ракет і 20 контрабандистських тунелів в Рафахе (на кордоні з Єгиптом). Крім того, армія атакувала будівлі, що належать уряду (правлячого в секторі Газа руху ) ХАМАС. Штаб-квартира (прем'єр-міністра) Ісмаїла Ханії, яка також використовується як резиденція кабінету, була знищена ", - сказав Мордехай.
Очевидець нальоту розповів, що близько четвертої години ранку у п'ятиповерхову будівлю уряду з мінімальним інтервалом потрапили п'ять або шість ракет або бомб. Вибухи вибили скло сусідніх будинків і викликали сильну пожежу, дим від якої затягнув всю округу. Будинок уряду був побудований недавно - після попередньої ізраїльської операції, яка взимку 2008-09 років забрала життя більш ніж тисячі палестинців.
Ще напередодні Ханія приймав тут свого єгипетського колегу Хішама Кандиль, що приїхав в сектор Газа з візитом солідарності. Офіційний представник уряду ХАМАС Тахер ан-Нуну назвав знищену будівлю одним з "символів палестинського народу". "Нас цим не залякати ... Те, що відбулося нинішньої ночі, показує, що ворог почав виходити з себе, отримавши гідну відповідь з боку бійців опору", - сказав він.
Удари, за даними ізраїльської армії, були також нанесені по головному штабу поліції сектора Газа і будівлі служби внутрішньої безпеки, яка виконує функції контррозвідки. "Нарешті, був атакований будинок Ахмеда Рандура, який командує силами ХАМАС на північному напрямку", - сказав представник армії.
Своє головне завдання військові вбачають у тому, що позбавити бойовиків можливості випускати ракети по Ізраїлю, які за останні два дні падали не тільки на прикордонному з Газою півдні, але і вперше досягли Тель-Авіва і Єрусалиму. Мордехай звернув увагу на помітне зниження інтенсивності палестинських обстрілів вночі та вранці, однак підкреслив, що армія продовжує концентрувати сили для можливого вторгнення в палестинський анклав. Напередодні ввечері уряд Ізраїлю санкціонував мобілізацію до 75 тисяч резервістів.
Поки операція, що отримала назву "Хмарний стовп", обмежується дистанційними ударами з повітря, землі і моря. З ізраїльського боку за три дні обстрілів загинуло троє людей: в їх будинок в південному місті Кирьят-Малахі вцілила ракета.