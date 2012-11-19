Кількість українців, негативно налаштованих до Росії, зростає

Про це свідчать передані УНІАН результати спільного дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) та «Левада-Центру» (Росія), проведеного наприкінці вересня – на початку жовтня 2012 року. Попереднє опитування про ставлення населення України і Росії одне до одного проводилося в лютому 2012 року.

Як зазначають соціологи, об’єднатися в одну державу протягом останніх років хотіло більше українців, ніж росіян, проте поступово ситуація почала змінюватися. Якщо півроку тому цифри зрівнялися – по 16% в обох країнах, то зараз бажаючих об‘єднатися більше в Росії (20%), ніж в Україні (14%).

Також соціологи порівнюють відповіді українців на запитання: «Як Ви загалом зараз ставитеся до Росії?» та відповідей росіян на запитання: «Як Ви загалом зараз ставитеся до України?». Так, порівняно з опитуванням лютого 2012 року, добре відношення до Росії в Україні зменшилося з 86% до 83%.

За регіональним розподілом, як і раніше, більшість позитивно налаштованих до Росії українців сконцентровано у Південному (91%) та Східному (90%) регіонах, найменше їх у Західному регіоні (63%). У Центральному регіоні позитивно ставляться до Росії 87%.

Ставлення росіян до України навпаки суттєво змінилося за півроку – кількість позитивно налаштованих росіян збільшилася на 10% - з 64% до 74%.

Як зазначив заступник директора «Левада-Центру» Олексій Гражданкін, «ставлення населення Росії до України дещо погіршало на початку цього року разом із ставленням до інших країн (можливо, це пов'язано з нагнітанням основними каналами телебачення страхів щодо "помаранчевої загрози" з-за кордону, у зв'язку з масовими протестами проти фальсифікації результатів виборів до Державної думи Росії), до липня відновилося, а у вересні - досягло максимально позитивних значень з кінця 90-х років (за винятком грудневого заміру 2004 року, періоду короткочасної ейфорії, пов'язаної з повідомленням про перемогу Віктора Януковича у другому турі президентських виборів). Можливо, цей підйом пов'язаний з прийняттям Верховною Радою закону про мови, а також з очікуваною перемогою Партії регіонів на виборах до Верховної Ради і, відповідно, очікуваннями продовження керівництвом України лінії зближення з Росією».

Кількість негативно налаштованих росіян зменшилася з 25% у лютому до 17% у вересні 2012 року. В Україні кількість негативно налаштованих до Росії збільшилося з 9% до 11%.

На запитання: «Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?», і в Україні, і в Росії більшість опитаних відповіли, що хотіли б, щоб обидві країни були незалежними, але дружніми державами - з відкритими кордонами, без віз та митниць (в Україні – 72%, в Росії – 60%). В Україні ця кількість збільшилася за півроку на 3%, в Росії - практично не змінилася.

У Росії порівняно з лютим зменшилася кількість тих, хто хотів би мати більш ізольовані відносини з Україною - із закритими кордонами, візами та митницями – з 20% до 14%. В Україні кількість таких відповідей зменшилася несуттєво – з 13% в лютому до 11% у вересні.

***За графіком спільного проекту КМІС та «Левада-Центру» КМІС з 21 вересня по 3 жовтня 2012 року провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом інтерв'ю було опитано 2043 респонденти, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує 2,3% для показників, близьких до 50%, 2,0% - для показників, близьких до 25%, 1,4% - для показників, близьких до 10%, 1,0% - для показників, близьких до 5%.

Дослідження «Левада-Центру» проводилося 21-24 вересня 2012 року. Опитано 1601 респондент віком від 18 років у 127 населених пунктах.