Прес-конференція в УНІАН щодо формування політичної системи (трансляція на 5 каналі)
07:46, 19 жовтня 2007Політика
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19 жовтня о 15-30 в УНІАН з трансляцією на 5-му каналі відбудеться прес-конференція на тему: “Формування політичної системи: завершення виборів та конституційна реформа в Україні”. В роботі візьме участь радник Президента України Степан Гавриш (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.
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