Прес-конференція в УНІАН щодо формування політичної системи (трансляція на 5 каналі)

19 жовтня о 15-30 в УНІАН з трансляцією на 5-му каналі відбудеться прес-конференція на тему: “Формування політичної системи: завершення виборів та конституційна реформа в Україні”. В роботі візьме участь радник Президента України Степан Гавриш (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.