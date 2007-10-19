Круглий стіл на тему: «Повернення Юлії Тимошенко у виконавчу владу: реалії і прогнози»

19 жовтня о 13-00 відбудеться круглий стіл на тему: «Повернення Юлії Тимошенко у виконавчу владу: реалії і прогнози». Учасники: народні депутати Сергій Гмиря (КПУ), Тарас Чорновіл (Партія Регіонів), Володимир Полохало (БЮТ), В’ячеслав Коваль («Наша Україна – Народна самооборона»), політолог Вадим Карасьов ( вул. Станіславського, д.3, к.50, РІА “Новости”). Телефони: 279-56-35, 279-87-73. Вхід за редакційними посвідченнями.

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