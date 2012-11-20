Круглий стіл «Забезпечення виконання Програми зайнятості населення м.Києва на 2012-2014 роки»

21 листопада 2012 року відбудеться круглий стіл на тему:

«Забезпечення виконання Програми зайнятості населення м.Києва на 2012-2014 роки з урахуванням новацій Закону України «Про зайнятість населення», зокрема, в частині організації громадських робіт» (початок о 11 годині).

Порядок денний засідання:

1. Доповідь директора Київського міського центру зайнятості Сухомлина Віктора Борисовича: «Ситуація на ринку праці, новації Закону «Про зайнятість населення», дані про громадські роботи у 2012 році, та зміни їх фінансування у 2013 році».

2. Виступ начальника управління праці та зайнятості головного управління праці та соціального захисту населення м.Києва Соя Віталія Васильовича: «Програма зайнятості населення м. Києва на 2012-2014 роки».

3. Виступ начальника управління фінансів охорони здоров'я та соціального захисту головного фінансового управління м.Києва Мороза Олександра Семеновича: «Фінансування громадських робіт відповідно до нового Закону «Про зайнятість населення».

4. Обговорення доповіді та виступів учасниками круглого столу.

В роботі круглого столу планують прийняти участь:

• Мазурчак Олександр Володимирович – перший заступник голови Київської міської державної адміністрації;

• Сухомлин Віктор Борисович – директор Київського міського центру зайнятості;

• Соя Віталій Васильович – начальник управління праці та зайнятості Головного управління праці та соціального захисту населення м.Києва;

• Мороз Олександр Семенович – начальник управління фінансів охорони здоров'я та соціального захисту Головного фінансового управління м.Києва;

• Шпильовий Іван Федорович – перший заступник начальника Головного управління транспорту та зв’язку;

• Курикін Сергій Іванович – заступник начальника Головного управління контролю за благоустроєм - начальник управління охорони навколишнього середовища;

• Новицький Дмитро Юрійович – начальник Головного управління комунального господарства;

• Рящева Марина Дмитрівна – головний спеціаліст відділу організаційного та методичного забезпечення обслуговування громадян Державного центру зайнятості;

• Гонтаренко Борис Васильович – директор Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Голосіївського району м.Києва;

• Шестакова Катерина Юріївна – директор Комунального підприємства «Школяр»;

• Баранов Юрій Миколайович – директор Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційного управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району» м.Києва;

• Новосецький Михайло Миколайович – голова правління Київської міської організації УТОС;

• Чалий Микола Миколайович – в.о. генерального директора Комунального закладу «Парк культури та відпочинку «Гідропарк»;

• Петровський Володимир Борисович – голова громадської організації «Всеукраїнська профспілка працездатних інвалідів»

• та інші (всього 19 учасників).

Засідання круглого столу відбудеться в прес-центрі Інформаційного агентства «НАШ ПРОДУКТ». В залі надаються послуги вільного доступу до wi-fi.

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Адреса проведення:

м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, бізнес-центр «Вектор», корпус А, поверх 1, прес-центр Інформагентства «НАШ ПРОДУКТ». Схема проїзду наведена за посиланням http://ianp.com.ua/ru/shema.