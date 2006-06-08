Переговори про коаліцію: серед невирішеного - структура уряду

«Учасники переговорного процесу обговорювали загальний підхід щодо визначення розподілу сфер відповідальності», - повідомив на брифінгу для журналістів учасник сьогоднішніх переговорів від «Нашої України» Роман ЗВАРИЧ. Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Нашої України”.

“А це в свою чергу тягне вирішення механізму кадрових призначень”, - додав він.

При цьому Р.ЗВАРИЧ наголосив, що учасники переговорів ”не обговорювали жодної посади, жодної конкретної персони, пов’язаної з конкретною посадою".

Він уточнив, що конкретно питання голови Верховної Ради, у тому числі обрання на цю посаду лідера СПУ Олександра МОРОЗА, не обговорювались ні в формальному контексті, ані в кулуарах.

«Ми говорили с нашими колегами про те, що будемо формувати пакет кадрових призначень відповідно до визначених принципів, які мають бути погоджені. Тому що нам потрібна спільна система координат, яка забезпечить нам не тільки призначення уряду, а і посад в Верховній Раді України», - зазначив Р.ЗВАРИЧ.

Він розповів, що найбільше часу зайняло знаходження спільних позицій по окремих формулюваннях тексту угоди, і наголосив, що сьогодні відбувається найскладніший етап переговорів.

“По деяких питаннях таку консолідовану позицію знайдено, по деяких – ми наблизилися до спільної позиції», - повідомив Р.ЗВАРИЧ. Зокрема, за його словами, максимально консолідовану позицію знайдено по земельних відносинах. Серед невирішених питань він назвав питання структури уряду. «Всім відомо, що президент наполягає на відновленні механізму урядових комітетів. Ми чітко висловлюємо цю позицію. Але іноді вимоги переговірників звучать в категоричній формі, що заважає конструктиву», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

Він розповів, що питання підпорядковування коаліції та уряду учасники переговорів вирішують також – в цілому, на їхню думку, уряд має звітувати коаліції. «Інакше втрачається сенс Конституційної реформи», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, на зустрічі БЮТ представляють Юлія ТИМОШЕНКО, Олександр ТУРЧИНОВ та Микола ТОМЕНКО, «Нашу Україну» - Роман ЗВАРИЧ, Петро ПОРОШЕНКО та Анатолій КІНАХ, пізніше до них приєднався Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, СПУ – Олександр МОРОЗ, Йосип ВІНСЬКИЙ та Василь ЦУШКО.