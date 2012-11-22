Тарасюк: розмови про Митний союз - блеф для ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив голова Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Борис Тарасюк на Першій конференції Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

Зокрема, коментуючи останні заяви посла України в Росії Володимира Єльченка щодо можливості вступу України до Митного союзу, Б.Тарасюк зауважив, що за подібні висловлювання посла можна «пожурити, або навіть звільнити».

Водночас депутат не розуміє, що робити з прем’єр-міністром України Миколою Азаровим, який, за словами Б.Тарасюка, також періодично говорить про можливість інтеграції України до Митного союзу.

Б.Тарасюк впевнений, що В.Єльченко не робив би подібних заяв, не отримавши дозвіл в МЗС, а можливо, навіть вище. «Влада блефує, шантажує ЄС – якщо ви до нас так жорстко будете ставитись, ми підемо в Митний союз», - сказав Б.Тарасюк.

На цю тему: Азаров: Висловлювання Хорошковського про незаконність вступу у МС є його особистою думкою

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада посол України в РФ В.Єльченко під час спілкування із студентами Московського державного лінгвістичного університету заявив, що Україна в перспективі може приєднатися до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану, якщо в Європейському Союзі триватиме економічна криза.

14 листопада українське Міністерство закордонних справ заявило, що питання про вступ України до Митного союзу не стоїть на порядку денному зовнішньої політики.

21 листопада, перший віце-прем’єр-міністр України Валерій Хорошковський наголосив, що питання вступу України до Митного союзу знаходиться поза законом.

Того ж дня прем'єр-міністр М.Азаров, перебуваючи у Москві, заявив, що висловлювання Хорошковського щодо незаконності вступу України до Митного союзу є його особистою думкою.