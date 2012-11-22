До Геращенко додому сьогодні прийшла міліція - складати протокол

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Як розповіла І.Геращенко, сьогодні зранку пролунав дзвінок у двері її квартири.

«Це ваш дільничний інспектор. Я прийшов скласти на вас протокол», - процитувала депутат слова чоловіка.

На запитання, за що, інспектор відповів: «5 листопада біля ЦВК проходив мітинг, який був заборонений судом. А ви були на цьому мітингу. Маю скласти на вас протокол».

І.Геращенко звернула увагу, що відтоді минуло вже три тижні.

На запитання, як дільничний дізнався, що вона там була, представник правоохоронних органів, за словами І.Геращенко, сказав: «А там було все наше начальство і воно вас бачило».

Також І.Геращенко запитала у гостя, звідки «ваше начальство» знає її адресу, чому він прийшов до неї додому, а не на роботу, і що за начальство, яке її бачило, а також на основі чого складається протокол та де рішення суду щодо заборони мітингу.

«А в мене немає ніяких паперів. Мені начальство сказало скласти на вас протокол», - сказав у відповідь дільничний.

Під кінець розмови депутат поцікавилася, скільки дільничному років і що він закінчував, а також, чи читав він новий КПК.

На що той відповів: «Ще не читав ....».

«На цій високій ноті ми й розійшлися. Примітно, що днем раніше отримала від Печерського РУГу листа щодо відмови у порушенні кримінальної справи за фактом погроз мені телефоном. Звичайно, протокол по мітингу біля ЦВК має більше підстав для складання): ось така зустріч "міліції з народом" в День Свободи», - зазначила насамкінець І.Геращенко.