Геращенко звернулася за захистом до СБУ

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні змушена була звернутися до Генпрокуратури Украіни і СБУ у зв'язку з тим, що протягом певного часу почала отримувати телефонні погрози на свою адресу. Почалося все після того, як на ефірі на телеканалі Інтер я розкритикувала гомофобський закон”, - написала І.Геращенко.

Вона вказала два номери, з яких надходять дзвінки з “погрозами і прокльони”. “Змушена звернутися до відповідних служб. Мало що в цих людей в голові”, - додала вона.

За словами І.Геращенко, «цей агресивний стиль не має нічого спільного з догматами православ'я». «Як і я - нічого спільного із Содомом і Гоморрою», - додала вона.