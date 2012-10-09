Геращенко звернулася за захистом до СБУ
11:35, 09 жовтня 2012Політика
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Народний депутат, член фракції НУ-НС Ірини Геращенко заявляє, що їй почали надходити погрози після її критики законопроекту щодо заборони пропаганди гомосексуалізму.
Ірині Геращенко погрожують
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
“Сьогодні змушена була звернутися до Генпрокуратури Украіни і СБУ у зв'язку з тим, що протягом певного часу почала отримувати телефонні погрози на свою адресу. Почалося все після того, як на ефірі на телеканалі Інтер я розкритикувала гомофобський закон”, - написала І.Геращенко.
Вона вказала два номери, з яких надходять дзвінки з “погрозами і прокльони”. “Змушена звернутися до відповідних служб. Мало що в цих людей в голові”, - додала вона.
За словами І.Геращенко, «цей агресивний стиль не має нічого спільного з догматами православ'я». «Як і я - нічого спільного із Содомом і Гоморрою», - додала вона.
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