У Києві побудують купель, аналогічну ізраїльському Йорданіту

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН депутат Київської міської ради, член правління Міжнародної громадської організації «День Хрещення Русі» Олексій Омельяненко.

За його словами, храмовий комплекс буде побудований на березі Дніпра біля підніжжя Києво-Печерської лаври. Навколо храму-хрестильні будуть влаштовані християнські водохресні купелі.

«Ми почнемо будівництво в рік святкування 1025-річчя Хрещення Русі. Всі необхідні документи отримаємо десь до кінця травня. Цей проект має, в першу чергу, культурологічне та історичне значення», - зазначив А.Омельяненко.

При цьому він висловив сподівання, що «проект буде підтриманий главами тих держав, які, за словами святого Лаврентія Чернігівського, входять в Святу Русь: Україна, Росія і Білорусь». «Пропозиції відправлені Президентам трьох країн», - повідомив А.Омельяненко.

За його словами, біля храмового комплексу будуть побудовані дзвіниця, Музей православ`я.

Також в структуру комплексу увійдуть приміщення, де люди зможуть переодягнутися для обмивання у християнських водохресних купелях.

«Для людей, які приїжджають омоитися у водах ріки Йордан, в містечко Йорданіт, в Ізраїлі - там є все необхідне для цього. Ми хочемо створити в Києві сучасне, максимально комфортне місце, де буде можливість зануритися у води Дніпра і відчути те, що відбувалося на його берегах 1025 років тому. А хто не хрещений - прийняти тут Святе Хрещення, на місці, де цей православний обряд може бути здійснений так, як це відбувалося за часів князя Володимира», - сказав А.Омельяненко.

Також він повідомив про створення діорами, що відтворюватиме події Хрещення на берегах Дніпра.

«Ми хочемо створити діораму не гірше, ніж діорама Севастопольської битви, яка дійсно вражає уяву», - зазначив А.Омельяненко.

Він додав, що Міжнародна громадська організація «День Хрещення Русі» запрошує взяти участь у будівництві Храмового комплексу на честь князя Володимира всіх бажаючих.

«Ми думаємо, що кожному буде приємно долучитися до цієї історичної події. Нехай це буде тільки кілька цеглинок... Саме так будували Храм Христа Спасителя в Москві. Кожна людина мала можливість вкласти частинку душі в будівництво цього Храму», - зазначив А.Омельяненко.

Разом з тим в школах планується провести конкурс дитячого малюнка, конкурс на кращий твір і конкурс на написання кращого реферату серед студентів, присвячені 1025-річчю Хрещення Русі.

Також в перспективі Міжнародна громадська організація «День Хрещення Русі» планує відродити в Києві університет святого князя Володимира.