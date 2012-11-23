Віце-глава МЗС Польщі: безвізовий режим із ЄС Україні може перепасти раніше, ніж асоціація

Європейський Союз може запровадити безвізовий режим для громадян України ще до набуття чинності парафованого навесні цього року договору про асоціацію між європейським об'єднанням 27 країн та його найбільшим безпосереднім сусідом на Сході.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, таку думку висловила заступник польського міністра закордонних справ Катажина Пелчинська-Наленч на конференції, присвяченій східній політиці Польської держави.

"Питання скасування віз для громадян України не пов'язане з ратифікацією Угоди про асоціацію, і може бути вирішене раніше", - сказала віце-міністр, слова якої наводить Polskie Radio.

Представник польського уряду сказала, що Польща підтримує ратифікацію договору про асоціацію з Україною, котра включає в себе теж створення зони вільної торгівлі, як цілісного документу - без його так званої поетапної ратифікації.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз фактично заблокував підписання та ратифікацію договору про асоціацію з Україною через ув'язнення з серпня 2011 року екс-глави українського уряду Юлії Тимошенко, справу якої європейські політики називають "політично вмотивованою", закликаючи українську владу звільнити її з тюрми.

Українська влада натомість вважає правомірним засудження екс-прем'єра та закликає не робити її справу перешкодою на шляху європейської інтеграції українців.

Довідка УНІАН. Україна та ЄС підписали план запровадження безвізового режиму восени 2010 року, та, на думку експертів, влада могли би реалізувати положення цього документа за 2-5 років.

Після парафування договору про асоціацію, який має наблизити вступ України до Євросоюзу, експерти оцінювали необхідний час для підписання та ратифікації документа усіма 27 парламентами країн-членів ЄС та українською Верховною Радою в термін до 5 років.