Організатори святкування 1025-річчя Хрещення Русі оголосили про збір ініціатив

Сьогодні на прес-конференції в УНІАН рок-музикант, керівник міжнародної громадської організації ”День Хрещення Русі” Олег Карамазов повідомив, що «наступного року святкування Дня Хрещення Русі очікується від Камчатки до Ужгорода і далі».

«Розпочне роботу міжнародний комітет, створений з представників України, Росії та Білорусі. МГО «День Хрещення Русі» займається організацією святкувань з 2007 року. З нашого досвіду, безліч ініціатив приходить в день самого святкування - 28 липня.

У нас є благословення предстоятеля Руської Православної Церкви Патріарха Кирила на збір народних ініціатив. До Різдва ми чекаємо пропозиції на поштову скриньку info@dkr.kiev.ua, які, можливо, стануть частиною програми святкування в наступному році», - сказав він.

Академік, директор Інституту археології Національної академії наук України Петро Толочко зазначив, що «прийняттям православ`я князь Володимир ввів слов`ян у візантійську співдружність православних націй».

«Ми повинні усвідомити себе частиною того дійства, яке відбувалося в Почайні. Наше православ`я - це наші прабатьки, які повідомили перспективу історичного розвитку Києву, всьому східному слов`янству на тисячоліття вперед», - сказав П.Толочко.

Разом з тим П.Толочко зазначив, що його насторожують заяви про те, що «входженням до Європи ми здійснюємо цивілізаційний вибір».

«Деякі виїхали за кордон і звідти розповідають, як би добре було, якби Україна була в сім`ї католицьких країн. Мене насторожують заяви наших керівників... Для мене вибір зроблено Володимиром Святославовичем у X столітті», - підкреслив П.Толочко.

Депутат Київської міської ради, член правління міжнародної громадської організації «День Хрещення Русі» Олексій Омельяненко розповів про проект будівництва Храмового комплексу на честь хрестителя Русі - Святого Рівноапостольного князя Володимира.

Комплекс буде побудований у Києві, на березі Дніпра, біля підніжжя Києво-Печерської лаври. Навколо храму-хрестильні будуть влаштовані християнські водохресні купелі – за аналогом купелей на Святій Землі, в річці Йордан.

За його словами, ініціатори будівництва храмового комплексу сподіваються на те, що цей проект буде підтриманий Україною, Росією та Білоруссю. "Пропозиції направлені президентам трьох країн", - підкреслив О.Омельяненко.

Член Виконкому Національного олімпійського комітету України, призер Олімпійських ігор Олександр Крикун нагадав, що «в день хрещення Русі Бог взяв під опіку нашу державу і весь наш народ».

«Спортсмени на змаганнях прославляють свій народ, свою духовність. Нам було б цікаво провести масштабні змагання», - сказав О.Крикун.

Генеральний директор студії «Бабич дизайн» групи компаній «Star Media» Валерій Бабич повідомив про зйомки фільму про День Хрещення Русі.

«Поки важко сказати про терміни. Але хотілося б до літа мати одну-дві серії фільму, для того, щоб людям показати весь спектр переживань історичної картинки і того величезного, колосального досвіду - духовного і політичного. Донести його до глядачів: це була не казка, не міф ... Це має бути цікаве, сучасне кіно з боротьбою, з драмою, з переживаннями, з перемогою духу», - сказав В.Бабич.

У свою чергу член ради Клубу головних редакторів країн СНД, Балтії та Грузії Володимир Скачко пообіцяв поширити інформацію про підготовку та відзначення Дня Хрещення Русі «у всьому світі, який вважає себе православним і християнським».

Довідка УНІАН. День Хрещення Русі відзначається 28 липня - у православному церковному календарі (за старим стилем 15 липня) день пам`яті рівноапостольного князя Володимира (960-1015).

Міжнародна громадська організація «День Хрещення Русі» з 2007 року проводить щорічні урочистості з нагоди цього свята - в Москві, Києві та Мінську.

31 жовтня 2012 Патріарх Московський і всієї Русі Кирил благословив збір ініціатив та створення міжнародного комітету з підготовки до святкування Дня Хрещення Русі в Україні, Росії та Білорусі.

В Україні День Хрещення Русі є державним святом з 2008 року.

У Росії День Хрещення Русі відзначається на державному рівні з 2010 року.