Дружина Луценка каже, що його водили на ланцюзі, а її роздягали до білизни

Про це новообраний депутат заявила сьогодні в ефірі Радіо Свобода.

«Крім емоційного і внутрішнього стану, є ще два роки проведення у тюрмі, є ще більше десяти хвороб набутих у цій тюрмі, є ще незаконний арешт… Його водили, як собаку, на ланцюгу 10-метровому в оточенні 20-и людей, озброєних автоматами, як злочинця, як маніяка, як вбивцю. Є ще 32 днів голодування, і 10 останніх днів голодування на крапельницях, тільки за рахунок цього людина жила», – сказала Ірина Луценко.

«І є ще роздягання мене 20 днів до білизни як захисника, що категорично не можна було здійснювати, тому що я в статусі адвоката і користуюся такими самими правами. Є його постійне приниження в СІЗО, є його приниження постійно і порушення його прав в Менській колонії», – додала вона.

Ірина Луценко нагадала про звіт Комітету Ради Європи із запобігання тортурам «стосовно того, що відбувається в пенітенціарній системі». «Там чорним по білому написано, що відтермінування лікування Луценка цей Комітет розглядає лише як одне – як тортури, як знущання над людиною, як посягання на його гідність і честь».