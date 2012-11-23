Адвокат "Українського правозахисного альянсу" заявив про можливу відповідальність Немирі за відмивання грошей

18:32, 23 листопада 2012
Політика
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Встановлення в рамках судового процесу в Україні суті фінансових відносин між Григорієм Немирею, британською компанією Ridge Consulting і офшорними фірмами в різних державах дозволить ініціювати антикорупційні процеси в британській, латвійській, панамській і новозеландській юрисдикціях, де зареєстровані та діють учасники фінансових відносин з Г. Немирею та партією «Батьківщина».

Григорій Немиря

Про це заявив президент Асоціації «Український правозахисний альянс» (УПА), адвокат Сергій Демченко, відповідаючи на запитання кореспондента про перспективи громадянського судового процесу з Г.Немиря в Подільському районному суді м. Києва за позовною заявою УПА.

«У відкритому доступі в мережі Інтернет вже є документальні докази специфічних фінансових відносин між колишнім віце-прем'єр-міністр України Г.Немиря, партією «Батьківщина», англійською компанією, що надає інформаційні послуги, і фінансовими організаціями, що перебувають у різних офшорних юрисдикціях. Судовий розгляд за нашим позовом в Подільському суді дозволить з'ясувати структуру цих фінансових відносин і зрозуміти, хто був замовником цих послуг », - пояснив Демченко.

«Якщо замовником інформаційних послуг британської піар-фірми дійсно був на той час віце-прем'єр-міністр Немиря, то оплата цих послуг з рахунків в офшорах підпадає під ознаки міжнародних фінансових злочинів - відмивання грошей, і входить до сфери компетенції Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ). Якщо ж суд з'ясує, що замовником послуг були іноземні компанії, а екс-віце-прем'єр виступав в ролі виконавця, то це вже інша сфера застосування кримінального закону. Мова може йти про міжнародну корупцію, що відкриває можливість кримінального переслідування не тільки в юрисдикції України, але і в юрисдикціях Великобританії, Латвії, Панами та Нової Зеландії », - заявив адвокат.

Лідер Асоціації також повідомив, що мова в будь-якому випадку йде про серйозні правопорушення, які суворо караються у всіх перерахованих країнах.

«У будь-якому випадку, як українське законодавство, так і законодавство цих країн такі злочини відносить до категорії тяжких та за їх вчинення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі», - підкреслив Демченко.

Адвокат розповів, що посилається на Загальні правила, закріплені Конвенцією ООН проти корупції від 31 жовтня 2003 р. і Міжнародної кримінальної конвенцією по боротьбі з корупцією від 27 січня 1999

Як відомо, Подільський районний суд Києва, розглянувши позовну заяву Асоціації «Український правозахисний альянс» щодо Немирі Григорія Михайловича, ухвалив відкрити провадження за цим позовом.

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