Адвокат "Українського правозахисного альянсу" заявив про можливу відповідальність Немирі за відмивання грошей

Про це заявив президент Асоціації «Український правозахисний альянс» (УПА), адвокат Сергій Демченко, відповідаючи на запитання кореспондента про перспективи громадянського судового процесу з Г.Немиря в Подільському районному суді м. Києва за позовною заявою УПА.

«У відкритому доступі в мережі Інтернет вже є документальні докази специфічних фінансових відносин між колишнім віце-прем'єр-міністр України Г.Немиря, партією «Батьківщина», англійською компанією, що надає інформаційні послуги, і фінансовими організаціями, що перебувають у різних офшорних юрисдикціях. Судовий розгляд за нашим позовом в Подільському суді дозволить з'ясувати структуру цих фінансових відносин і зрозуміти, хто був замовником цих послуг », - пояснив Демченко.

«Якщо замовником інформаційних послуг британської піар-фірми дійсно був на той час віце-прем'єр-міністр Немиря, то оплата цих послуг з рахунків в офшорах підпадає під ознаки міжнародних фінансових злочинів - відмивання грошей, і входить до сфери компетенції Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ). Якщо ж суд з'ясує, що замовником послуг були іноземні компанії, а екс-віце-прем'єр виступав в ролі виконавця, то це вже інша сфера застосування кримінального закону. Мова може йти про міжнародну корупцію, що відкриває можливість кримінального переслідування не тільки в юрисдикції України, але і в юрисдикціях Великобританії, Латвії, Панами та Нової Зеландії », - заявив адвокат.

Лідер Асоціації також повідомив, що мова в будь-якому випадку йде про серйозні правопорушення, які суворо караються у всіх перерахованих країнах.

«У будь-якому випадку, як українське законодавство, так і законодавство цих країн такі злочини відносить до категорії тяжких та за їх вчинення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі», - підкреслив Демченко.

Адвокат розповів, що посилається на Загальні правила, закріплені Конвенцією ООН проти корупції від 31 жовтня 2003 р. і Міжнародної кримінальної конвенцією по боротьбі з корупцією від 27 січня 1999

Як відомо, Подільський районний суд Києва, розглянувши позовну заяву Асоціації «Український правозахисний альянс» щодо Немирі Григорія Михайловича, ухвалив відкрити провадження за цим позовом.