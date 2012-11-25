Медведчук думає, що Тимошенко й Луценку не пощастило з адвокатами

"Моя оцінка адвокатів Луценка і Тимошенко дуже далека від позитивної", - заявив він в ефірі "5 каналу".

У той же час, відповідаючи на запитання, чи означає це, що захисники винні в тому, що Тимошенко і Луценко знаходяться за гратами, Медведчук сказав: "Ну що ви. Із вашої логіки, це приблизно так, як хтось мене звинувачує в тому, що Стус сидів або загинув у місцях позбавлення волі, тому що Медведчук це зробив".

Однак, за словами екс-глави АП, "позиція захисту Юлії Тимошенко спочатку була неправильною".

Він підкреслив, що в січні 2009 року, підписуючи газовий контракт з Росією, Тимошенко "діяла в ситуації крайньої необхідності".

Медведчук назвав неспроможним обвинувачення, за яким засуджена Тимошенко. "Якщо я вважаю, що це звинувачення неспроможне, то ця людина повинна бути на волі", - додав він.

Екс-глава АП також погодився з тим, що справа Тимошенко є політичними репресіями.

У той же час, Медведчук вважає, що "події січня 2009 року - це предмет для звинувачень пана Ющенка".

Щодо адвокатів екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка Медведчук сказав, що не знає матеріалів його справи, тому не може їх коментувати. "Але окремих адвокатів його я знаю", - додав він.

Українська правда